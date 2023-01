Afrique: CHAN 2022 - Sénégal-Mauritanie en 1/4 de finale, à 19h : Les " Lions " à l'assaut des " Mourabitounes "

L'équipe nationale locale du Sénégal fera son entrée en matière dans la phase à élimination directe du Championnat d'Afrique des nations (Chan), ce vendredi à 19h (Gmt), au stade du 19 mai 1956 d'Annaba contre son homologue de la Mauritanie. Un derby ouest-africain que les hommes de Pape Bouna Thiaw devront remporter afin d'accéder pour la 2ème fois de leur histoire au dernier carré de cette compétition.

ANNABA. Que les choses plus sérieuses commencent ! Après une phase de groupes avec son lot de surprises pour les uns et de déceptions pour d'autres, place maintenant aux matches couperets qui démarrent ce vendredi, et où un moindre faux pas pourrait être fatal. Les " Lions " locaux du Sénégal affrontent les " Mourabitounes " de la Mauritanie, aujourd'hui à 20h (heure locale), au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Un derby qui risque d'être épique entre deux équipes issues de la même zone Ufoa (Union des fédérations ouest-africaines de football) et qui ont terminé chacune à la tête de son groupe lors du premier tour. Après avoir réussi de bonnes performances pour se hisser à ce niveau de la compétition, ces deux formations chercheront à remporter cette partie et décrocher le ticket qualificatif pour le carré final.

Légèrement favoris pour avoir déjà joué une demi-finale de Chan en 2009 lors de la première édition en Côte d'Ivoire, les hommes de Pape Bouna Thiaw vont tenter de faire respecter la hiérarchie face à leur adversaire. L'équipe du Sénégal qui dispose de suffisamment de ressources pour se défaire de la Mauritanie devra tout de même jouer ses chances fond pour y arriver. Car un derby n'étant jamais gagné d'avance, les partenaires de Mamadou Lamine Camara devront éviter le piège face aux " Mourabitounes " qui auront sans doute leur mot à dire.

Euphoriques notamment après avoir battu le Mali (1-0) et s'être qualifiés pour la première fois de leur histoire en quarts de finale d'un Chan, les hommes d'Amir Abdou mettront à coup sûr toutes les chances de leur côté pour surprendre les " Lions " locaux. Athlétique avec un bon projet de jeu, la bande à Mamadou Sy cherchera coûte que coûte à poursuivre son aventure dans cette compétition. Ils auront du pain sur la planche face à des Sénégalais qui n'ont d'yeux que pour une place dans le dernier carré du tournoi.

ALGÉRIE - CÔTÉ D'IVOIRE (16H GMT)

Les " Fennecs " face aux " Éléphants " pour une place en demie

En lever de rideau de ces quarts de finale, le pays hôte, l'Algérie fera face à la Côte d'Ivoire pour le premier match de ces phases à élimination directe, à 16h (Gmt) au stade Nelson Mandela (Baraki) d'Alger. Les deux équipes qui ont connu des trajectoires différentes dans ce tournoi notamment lors de la phase de groupes se livreront une farouche opposition pour s'emparer du ticket qualificatif pour le dernier carré.

Après avoir terminé leader du groupe A lors du premier tour, avec un parcours sans-faute, l'Algérie aura à cœur de poursuivre son aventure dans cette 7ème édition, et surtout conforter son statut de sérieux prétendant au titre. Les hommes de Bougherra, conscients de l'importance de ce match, devront se montrer compétitifs et conquérants pour faire la différence devant plus de 40.000 spectateurs. Même si les " Fennecs ", après un carton plein au premier tour, partent largement favoris avant le coup d'envoi, ils devront toutefois se méfier d'un éventuel sursaut d'orgueil des " Éléphants ".

En effet, les Ivoiriens ont repris du poil de la bête après leur récente victoire face à l'Ouganda (3-1). Contre l'ogre algérien, ils voudront déjouer les pronostics et remporter la partie pour se qualifier en demi-finale. Ce qui promet de belles empoignades à Alger.

AU RYTHME DE LA TANIÈRE

FORFAIT D'ÉLIMANE CISSÉ, BLESSÉ À LA CUISSE

Moussa Ndiaye d'attaque contre la Mauritanie

Pour la 4ème sortie de l'équipe nationale du Sénégal dans ce Chan, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw devrait reconduire, à une exception près, le même dispositif aligné lors de la victoire (3-0) contre la Rd Congo. La titularisation du milieu de terrain Moussa Ndiaye à la place d'Élimane Cissè, touché à une cuisse et forfait pour cette rencontre face à la Mauritanie en quarts de finale, pourrait être le seul changement. En effet, après le coup dur qu'à connu cette formation avec les forfaits de Raymond Diémé Ndour (blessé) et Mame Libasse Ngom (suspendu) pour ce match, le technicien sénégalais est obligé de réaménager son onze titulaire en faisant confiance à nouveau au pensionnaire du Jaraaf, à la place du joueur de Diambars.

Ainsi, Pape Thiaw, qui semble avoir acquis quelques certitudes sur la composition de son équipe à l'heure d'affronter les " Mourabitounes ", misera sans doute sur le même système 4-3-3 avec Pape Mamadou Sy dans les buts. La défense sera reconduite dans son entièreté avec Cheikh Tidiane Sidibé et Mamadou Sané sur les côtés et le duo Ousmane Diouf - Cheikh Oumar Ndiaye dans l'axe. En sentinelle, on devrait avoir Ousmane Marouf Kane, associé au maître à jouer de cette équipe, Mamadou Lamine Camara. Moussa Ndiaye, qui fera à coup sûr son retour dans le onze de départ, évoluera un peu plus haut sur le terrain.

Les buteurs lors du dernier match contre le Congo, Malick Mbaye et Papa Amadou Diallo, démarreront la partie sur les côtés. Cheikh Ibra Diouf, qui souffrait d'une enflure de l'orteil, devrait tenir sa place sur le front de l'attaque si l'on se fie aux propos du sélectionneur Pape Thiaw. L'avant-centre de Guédiawaye Fc a d'ailleurs pris part à la dernière séance d'entraînement d'avant-match, tenue hier, à l'annexe du stade du 19 mai 1956 d'Annaba.

LE MOT DES ENTRAÎNEURS

PAPE BOUNA THIAW, COACH DU SÉNÉGAL

" Nous voulons écrire notre propre histoire "

" D'abord je tiens à présenter mes condoléances au peuple mauritanien suite au décès du vice-président de la Fédération de football de Mauritanie. Ce match, le prépare sereinement avec beaucoup d'humilité. On a travaillé très dur pour être à ce niveau et on veut continuer l'aventure dans ce Chan. La Mauritanie est une belle équipe, qui se bat très bien. Son football connaît un essor considérable. Mais nous sommes déterminés, nous savons ce que nous voulons et où nous voulons aller. On a joué plus de matches qu'eux, donc on ne peut pas parler de fraîcheur physique. Je ne pense pas que ce sera déterminant. Ce n'est pas une excuse. Le football d'aujourd'hui, avec les logiciels et autres, on peut avoir des informations sur n'importe quelle équipe. A nous de les exploiter et d'élaborer une bonne stratégie. Nous sommes deux pays frères, qui ont de très bonnes relations. Mais c'est un match de foot et chacun veut passer ce cap. Nous ne voyons pas ce match comme une revanche, car cela fait 10 ans maintenant. On n'est pas revanchard, on veut juste écrire notre propre histoire. C'est vrai qu'ils sont sur une série de 15 matches sans défaite, mais ils ne nous ont pas encore croisé ".

AMIR ABDOU, COACH DE L'ÉQUIPE DE LA MAURITANIE

" Nous mettrons tout en place pour les contrarier "

" C'est un match historique parce que c'est la première fois qu'on arrive à ce stade de la compétition. C'est un travail de longue haleine qui a été fait. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Comme je l'ai dit à mes joueurs, on peut aller chercher la qualification en demi-finale. Maintenant nous allons jouer contre un pays voisin, et on est déterminé à aller chercher la victoire. C'est vrai qu'on a moins de temps de récupération avec le voyage, par rapport à eux. C'est une difficulté supplémentaire. En plus on n'a pas pu faire de séance hier. Mais c'est à nous de ne pas prendre en compte tout cela. Notre secret c'est le travail, la méthode et le diagnostic. Nous avons des joueurs de qualité avec un potentiel énorme dans le championnat mauritanien. C'est vrai qu'on n'a pas d'académies comme le Sénégal. Mais nous allons nous retrousser les manches et aller de l'avant. J'ai envie de réussir quelque chose avec la Mauritanie qui est une équipe travailleuse avec des valeurs. Le Sénégal a une équipe jeune et talentueuse, avec un excellent Lamine Camara. A nous maintenant d'être présent et d'arriver à les contrarier ".