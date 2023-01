Afrique: CHAN-2022 (Quarts de finale) - Algérie - Côte d'Ivoire (1-0) - Les Verts au bout du suspens

ALGER — La sélection algérienne des joueurs locaux s'est laborieusement qualifiée aux demi-finales du Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022), en battant son homologue ivoirienne (1-0), sur un pénalty d'Aymen Mahious, transformé à l'ultime seconde du temps additionnel, lors du duel au sommet, ayant opposé les deux équipes vendredi soir, au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger) pour le compte des quarts de finale.

Les Verts sont bien rentrés dans ce match et ont failli ouvrir le score dès leur première occasion franche, puisque suite à un centre tendu de Laouafi côté gauche, Draoui à placé une belle tête croisée à la 7e minute de jeu, qui a heurté le poteau.

Trois minutes plus tard, ce même Laouafi a adressé un nouveau centre tendu, à destination de Mahious, dont la tête puissante a été repoussée difficilement par le gardien ivoirien, avant d'être dégagée au loin par un défenseur.

Les hommes de Madjid Bougherra ont réussi une excellente entrée en matière et il ne leur manquait qu'un but pour mettre leur domination plus en valeur.

Malheureusement pour eux, et au moment où les choses semblaient aller de mieux en mieux, ils ont subi un terrible coup du sort, après l'expulsion du gardien Alexis Guendouz, suite à une main hors de la surface de réparation.

En effet, bénéficiant d'une belle passe en profondeur, l'attaquant ivoirien avait pris à défaut toute la défense algérienne, se présentant seul devant le portier du CR Beouizdad, qui emporté par son élan au moment de tacler a malencontreusement touché le ballon de la main hors de sa surface.

Une faute peu évidente dans les conditions du réel, mais qui a été jugée volontaire après le recours à la VAR, et à partir de là, l'arbitre n'a pas hésité un seul instant en lui brandissant un carton rouge direct.

Un vrai coup dur, mais les Verts l'ont convenablement géré, jusqu'à la 33', lorsque le jeu s'est à nouveau équilibré, après l'expulsion du défenseur ivoirien Kouassi Attohoula, suite à une intervention illicite sur Mokhtar Belkhiter, et qui là encore a été décidée après le recours à l'assistance vidéo.

Ainsi, et de nouveau à égalité numérique, Les partenaires de Meziane se sont remis à jouer, et ont réussi à se procurer deux belles occasions avant la pause. La première par Belkhiter, d'un joli tir croisé à la 42', et la deuxième par Mahious, dont la tête puissante a été relâchée par le gardien, avant d'être dégagée au loin par un défenseur ivoirien (43').

Au retour des vestiaires, les Algériens soutenus par un public fantastique, se sont montrés plus incisifs encore, et ont failli ouvrir la marque à la 56e par l'inévitable Mahious, de loin le plus dangereux des attaquants algériens, surtout après la sortie du sétifien Kendouci.

Côté Eléphants, les actions les plus dangereuses ont probablement été celles de William Sankara, d'un tir puissant à l'entrée des 18 mètres (62'), et la superbe action collective de la 83e, conclue par Mohamed Zougrana d'un tir à bout portant, ayant obligé Belaïd a intervenir in extremis, pour détourner en corner.

Cela dit, la domination est restée algérienne, tout comme les occasions les plus franches, comme cela a été cas avec Laouafi, d'un tir puissant à la 67e et Mahious, d'une tête plongeante à la 78e, mais toujours sans succès.

Dans le temps additionnel, au moment où tout le monde s'attendait à des prolongations, Les Verts ont orchestré une dernière offensive sur le côté gauche. Laouafi, comme à s'en habitude s'était engouffré sur l'aile avant d'adresser un joli centre en retrait pour Mahious, au point de pénalty. mais juste avant d'armer sa reprise, l'avant-centre de l'USM Alger s'est littéralement fait balayer par un défenseur ivoirien.

Dans un premier temps, l'arbitre directeur à laissé le jeu se poursuivre, mais après le recours à la VAR, il a accordé un pénalty à la 90'+6, que s'est chargé de transformer Mahious (1-0), en laissant le gardien adverse pantois dans une ambiance indescriptible dans le stade Nelson Mandela.

La fin de match a été sifflée dans la foulée, avec la qualification de la sélection algérienne en demi-finale, où elle affrontera le vainqueur du duel qui mettra aux prises le Ghana et le Niger, samedi soir (20h00), au stade Miloud Hadefi d'Oran.

Classement des buteurs du Championnat d'Afrique des nations de football CHAN-2022 (13 jan - 4 fév), à l'issue du quart de finale entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire (1-0), vendredi au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

3 buts : Aymen Mahious (Algérie).

2 buts : Laurindo Aurelio "Depu" (Angola), Pape Diallo (Sénégal), Anis

Mohamed Saltou (Libye), Razafindranaivo Koloina et Randriantsiferana

Tokinantenaina Olivier (Madagascar).

1 but: Hocine Dehiri (Algérie), Lalaina Cliver Rafanomezantsoa (Madagascar), Augustine Agyapong, Yiadom Konadu, Daniel Afriyie, Suray Seidu (Ghana), Miguel Gilberto (Angola), Hamidou Sinayoko, Yoro Diaby, Ousmane Coulibaly (Mali), Gerom Mbekele (Cameroun), Melven Alexandre Ribeiro, Feliciano Joao Jone, Pachoio Lau Ha King (Mozambique), Milton Karisa (Ouganda), Moses Waiswa (Ouganda), Nooh Al-Gozoli (Soudan), Ali Abu Arqoub, Abdulati Al Abbasi (Libye), Gatoch Panom (Ethiopie), Ousmane Diouf (Sénégal), Karamoko Sankara, Vignon Mathieu Ouotro, Aubin Kouamé (Côte d'Ivoire), Mamadou Sy (Mauritanie), Ousseini Badamassi (Niger).

CSC : Franvisco Lopes Muchanga (Mozambique face à Libye), Ngusia Baggio (gardien du RDC face au Sénégal).