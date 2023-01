Tunisie: Kairouan-Législatives-Second tour - L'agriculture au centre des programmes électoraux des candidats de la circonscription Chebika-Hafouz

KAIROUAN — Les deux candidats de la circonscription Chebika-Hafouz (gouvernorat de Kairouan) pour le second tour des législatives, Khalil Skaa et Lotfi Saadaoui, s'engagent à promouvoir le secteur agricole dans la région.

Khalil Skaa, professeur en sciences naturelles et titulaire d'un master en analyses biologiques et chimiques environnementales, met l'accent sur la nécessité de régulariser la situation foncière des terres domaniales agricoles et de permettre leur exploitation par les jeunes diplômés.

Il incite à valoriser la production agricole, à créer des usines de transformation et préserver la richesse maritime, outre l'aménagement des circuits agricoles en milieu rural à Chebika et Hafouz.

De son côté, Lotfi Saadaoui, chef d'un projet agricole et doctorant, appelle à opter pour les énergies renouvelables et à rationnaliser la consommation d'eau pour le développement de l'irrigation agricole, outre la régularisation de la situation des exploitations agricoles et l'encouragement aux investissements industriels et agricoles.

Dans le domaine social, les deux candidats promettent de faire face à la pauvreté et assurer l'inclusion des personnes marginalisées dans le circuit économique..

Skaa et Saadaoui s'engagent à oeuvrer pour le renforcement des équipements et cadres médicaux dans les hôpitaux et à accélérer la construction des deux établissements hospitaliers catégories A et B à Chebika.

Pour rappel, Khalil Skaa et Lotfi Saadaoui ont obtenu respectivement 3889 voix et 2116 voix, au premier tour des législatives.