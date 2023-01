Sénégal: Collecte des taxes - Un élu plaide pour une généralisation de l'application "Yelen Taxe"

Dakar — Le maire de la commune de Koumpentoum (Tambacounda), Sidy Traoré, a plaidé vendredi pour une généralisation dans toutes les communes de l'application "Yèlen Taxe" (YTAX), un outil technologique conçu pour la digitalisation des procédures administratives de collecte des taxes locales.

"Les contraintes de cette application ne sont pas majeures. Je suggère à l'Etat d'accepter que l'appareil soit généralisé dans notre système financier local", a dit M.Traoré au cours d'un atelier organisé pour faire le point sur les résultats obtenus et les contraintes identifiées dans la phase expérimentale de l'application "Yèlen Taxe" (YTAX) en vue d'une mise en application effective.

La Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (DGCPT) et le Programme USAID GoLD ont organisé, vendredi, un atelier de partage et de capitalisation de l'expérimentation des procédures de collecte des taxes locales à travers l'application "Yelen Taxe" (YTAX).

L'objectif était "d'offrir un cadre d'évaluation, d'échanges et de partages des résultats et succès ainsi que les défis et perspectives de la phase test".

"Ytax" est un outil technologique proposé par Enda ECOPOP dans le cadre du Consortium avec USAID-GoLD pour "améliorer la collecte des recettes fiscales des collectivités territoriales". Son développement et son implémentation technique sont entièrement financés par les fonds de USAID.

L'atelier a enregistré la participation des responsables de la DGCPT, de USAID, de USAID GoLD, Enda ECOPOP, des maires des 4 communes bénéficiant de la phase est à savoir Koumpentoum (Tambacounda), Kédougou, Bagadadji (Kolda) et Tanaff (Sédhiou), des Associations des élus locaux et d'autres partenaires techniques et financiers.

Cet outil technologique dénommé "Yèlen Taxe" (YTAX), proposé par l'ONG Enda Ecopop, a été expérimenté sur le terrain à travers 4 communes : Kédougou, de Koumpentoum (Tambacounda), de Tanaff (Sedhiou) et de Bagadadji (Kolda).

"Cette expérimentation dans les 4 communes-test, a-t-il souligné, a produit des résultats satisfaisants, après seulement une année de collecte".

Selon lui, "les taux de recouvrement ont été multipliés par trois, voire par quatre démontrant une évolution de 497% à Tanaff, 86% à Kédougou, 255 % à Koumpentoum et 100% à Bagadadji", a-t-il indiqué.

"Donc, a-t-il soutenu, c'est un outil technologique que j'ai trouvé très performant dans ma commune où il a instauré la relation de confiance entre la population de ma localité dans la gestion financière et la commune".

"Les gens savent qu'avec cette application, l'argent va directement dans le compte du trésor public du Sénégal après versement au niveau de la commune", a-t-il ajouté.

Selui lui, "le hic de la décentralisation et le point le plus compliqué, malgré les efforts du gouvernement, est la gestion financière" des communes. Il estime que l'application "Yelen Taxe" est venue pour corriger ces limites.