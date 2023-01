Gabon: PASBMIR/GABON - Le ministre de l'Energie en lancement de la phase d'exécution des travaux

Ce jeudi 26 janvier 2023, le Ministre de l'Energie et des Ressources hydrauliques, Oswald Séverin Mayounou, a présidé plusieurs séances de travail avec les différentes entreprises chargées de l'exécution des travaux du projet PASBMIR, les missions de contrôle, la Coordination du Projet et les Directions Générales de l'Energie et des Ressources hydrauliques.

L'ordre du jour de ces réunions portait sur l'état d'avancement des différents travaux du projet d'accès aux services de base en milieu rural et le renforcement des capacités.

À savoir :

les travaux d'extension et construction de réseaux électriques ;

les travaux d'extension et construction de réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement ;

la construction de centrales hybrides (PV/ Diesel) ;

la réhabilitation des forages.

A l'issu des exposés des différentes entreprises, des échanges qui s'en sont suivis, et au regard des taux d'exécutions annoncés, le ministre a clairement constaté le retard accusé dans l'exécution de certains travaux et par conséquence, a tiré la sonnette d'alarme.

Face à cette situation, le Ministre a instruit les Directions Générales de l'eau et de l'énergie, la coordination du PASBMIR et les missions de contrôle de lui présenter en urgence les mesures correctives pour rattraper les retards accusés.

Le membre du gouvernement entend mordicus réceptionner les derniers travaux au mois de mai 2023, conformément à la vision du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba et aux instructions du chef du Gouvernement, Alain-Claude Bilie-By-Nze.

Pour rappel, le projet PASBMIR, vise l'élargissement et la pérennisation de l'accès à l'électricité et à l'eau potable dans les zones périurbaines et rurales du Gabon, afin d'améliorer les conditions de vie des populations et favoriser le développement économique et social.