Congo-Kinshasa: Funa - Pius Muabilu contredit Ngobila

Après le rétropédalage du gouverneur de la ville de Kinshasa, GentinyNgobila, qui avait annoncé la démolition, à la date du mercredi 25 janvier 2023, detoutes les constructions anarchiques érigées le long des berges de la rivière Funa,entre l'avenue Luambo Makiadi (ex-Bokassa) et le boulevard Lumumba, avant desurseoir à sa mesure la veille de sa mise en exécution, c'est le ministre d'Etat etministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu, qui est monté au créneau, pouraffirmer haut et fort que ces constructions anarchiques doivent être cassées, auxfrais de leurs propriétaires, sans la moindre indemnisation.

Une guerre ouverte est ainsi déclarée entre le chef de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa et un membre du gouvernement central. Les observateurs attendent voir de quel côté va pencher la balance de l'imperium. A priori, Gentiny Ngobila devrait se plier devant l'option levée par le patron de l'Urbanisme et Habitat à l'échelon national... mais on ne sait jamais.

De l'avis de nombreux observateurs, l'autorité urbaine de Kinshasa, en revenant sur sa décision de démolir des constructions qualifiées d'anarchiques, dans un site impropre au lotissement, a laissé la nette impression de vouloir fermer les yeux sur une situation de nature à encourager dans l'anarchie les concitoyens qui ne respectent pas les normes en matières foncières et urbanistiques. Car, il saute aux yeux de tous que les berges de la rivière Funa ne peuvent accueillir des habitations.

D'aucuns pensent que le ministre d'Etat et ministre de l'Urbanisme et Habitat est intervenu dans le bon sens, celui du respect des textes légaux qui régissent son secteur. En effet, l'on ne peut comprendre que l'on place sous le régime des indemnisations, des propriétaires des constructions anarchiques, mieux des contrevenants à la loi. S'il y a réellement une volonté politique d'éradiquer les constructions anarchiques à Kinshasa, elle devrait se manifester à travers l'application sans faille de la loi.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Il est porté à la connaissance de l'opinion publique, en particulier des riverains de la rivière Funa, dans la commune de Kalamu, que les équipes de l'Hôtel de Ville de Kinshasa procèderont ce mercredi 25 janvier 2023 à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur le lit de cette rivière.

Il s'agira, de celles construites sur les berges de la rivière entre le Boulevard Lumumba et l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa.

Cette opération vise le respect et la restauration des normes urbanistiques qui

exigent un minimum de recul de 10 mètres de part et d'autre du lit minier de la rivière.

Les habitants des maisons ci-hauts citées ont jusqu'au 24 janvier 2023 pour prendre

des dispositions nécessaires y relatives.

Fait à Kinshasa, le 22 janvier 2023Gentiny NGOBILA MBAKA

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Il est porté à la connaissancve de l'opinion publique que les activités du Projet Kin Elenda, prévoient dans leur volet "Energie", notamment des travaux de protection du Poste FUNA de la Société Nationale d'Electricité (SNEL), contre les inondations.

Pour permettre l'exécution de ces travaux de protection, le Gouvernement de la République, à travers le Projet KIN ELENDA, va incessamment élaborer et mettre en oeuvre un Plan d'Action qui aboutira notamment à l'indemnisation et à l'expropriation des propriétaires des maisons obstruant l'écoulement des eaux de la rivièle FUNA, entre l'avenue Lwambo Makiadi (ex-Bokasa) et l'avenue des Poids Lourds.

En vertu de ce qui précède et subsidiairement à mon communiqué officiel du 22 janvier 2023, j'ai décidé de surseoir à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur le lit de la rivière FUNA, et ce, en vue de se conformer aux normes environnementales et sociales applicables audit Projet.

Par ailleurs, il est demandé à toutes les personnes ayant entrepris de nouvelles constructions aux alentours du Poste Funa de la SNEL de les interrompre immédiatement.

Fait à Kinshasa, le 24 janvier 2023