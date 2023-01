Afrique de l'Est: L'Angola, la RDC et la Zambie créent une agence pour dynamiser le corridor de Lobito

Lobito — Un accord tripartite entre l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie, visant à stimuler la circulation des marchandises et à promouvoir la mobilité des personnes le long du corridor de Lobito, a été signé ce vendredi.

Les ministres des Transports de l'Angola, Ricardo Viegas D'Abreu, de la Zambie, Franck Tayali, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Angola, Kalala Constantin, représentant le gouvernement de son pays, ont signé l'accord tripartite, qui crée le Agence de facilitation du transport de transit du corridor de Lobito (LCTTFA, sigle en anglais).

Ce partenariat permettra aux pays enclavés de la région, à savoir la Zambie et la RDC, d'utiliser, sans contraintes, les infrastructures logistiques et de transport du Corridor de Lobito, qui comprend le Port de Lobito et le Chemin de fer de Benguela (CFB), pour expédier des marchandises.

La circulation des minerais, tels que le cuivre et le cobalt, des riches zones minières du Katanga (RDC) et de Copperbelt (Zambie), vers le port de Lobito, où ils seront exportés vers le marché international, stimulera le commerce transfrontalier, ce qui se traduira par une augmentation des recettes douanières pour l'Angola.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature de l'accord, en présence du directeur des Infrastructures du secrétariat exécutif de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), Mapolao Rosemary Mokoena, ministre angolais des Transports a considéré comme "un moment historique", la création de l'Agence, 12 ans après le début des négociations tripartites.

Ricardo Viegas D'Abreu a souligné que l'accord permettra le transport de produits minéraux bruts voire transformés issus de l'exploitation, dans la région du Copperbelt, dans le sens descendant (Luau/Lobito), des dérivés pétroliers raffinés (diesel et essence), dans le sens ascendant (Lobito/Luau), en vue de satisfaire les besoins d'importation pour la consommation nationale en Zambie et en République Démocratique du Congo.

Le ministre a également souligné le service de transport de marchandises générales et de conteneurs au niveau régional, entre les principaux points d'échange commerciaux, le long du corridor de Lobito.

Selon le ministre, l'agence assume un rôle central dans la concrétisation des conditions nécessaires à une plus grande intégration des économies des trois États et de la région dans son ensemble, favorisant les échanges commerciaux et les opportunités d'investissement.

Pour Ricardo Viegas D'Abreu, cet accord renforce les d'opportunités d'investissement d'une population combinée de 140 millions d'habitants, soit plus de 40% de toute la région sud, avec la capacité de stimuler un produit intérieur brut (PIB) global des trois pays d'environ 177 milliards de dollars, ce qui correspond à 25 % des États membres de la SADC.

L'initiative, a-t-il ajouté, aura un impact plus important sur les populations qui résident le long du corridor, notamment dans les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico, en Angola, et dans les régions de Kolwezi, Likasi ou Lubumbashi, en RDC, et à Solwezi, Kitwe ou Ndola, en Zambie.