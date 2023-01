Afrique: Une défaite difficile à accepter pour Haidara

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Souhailo Haidara, a déclaré que la défaite contre l'Algérie est difficile à accepter, après leur défaite 1-0 en quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies au Stade Nelson Mandela d'Alger.

Le sélectionneur ivoirien a reconnu que les deux équipes se sont battues jusqu'au bout, ce qui a conduit à un match sans but jusqu'à la transformation du penalty d'Aimen Mahious dans les dernières minutes de la rencontre.

"Le match a été difficile pour les deux équipes et comme je l'ai déjà dit, le match s'est joué sur des petits détails. Il est difficile pour nous d'accepter la défaite mais nous avons beaucoup appris et ce sont des leçons importantes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Si nous nous qualifions pour la prochaine édition, nous ferons mieux", a déclaré un Haidara déçu.

Le coach a également exprimé sa déception d'avoir concédé un penalty dans les dernières minutes du temps additionnel.

"C'est difficile pour nous de perdre comme ça. Nous n'avons pas perdu le match, mais nous en avons beaucoup appris et nous devons travailler plus dur pour devenir une équipe plus forte", a-t-il déclaré.

L'entraîneur ivoirien a conclu en tirant des points positifs du tournoi, affirmant que c'était une grande expérience pour les jeunes.

"Notre équipe est composée de très jeunes joueurs, et tout ce qui s'est passé est dû à un manque d'expérience. Nous ne pouvons que nous améliorer à partir de là et nous devons commencer quelque part. Nous allons apprendre de toutes les leçons et j'espère que nous saisirons les opportunités créées à l'avenir" a conclu Haidara.