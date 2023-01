Afrique de l'Ouest: Les jalons d'un programme triennal d'accord culturel entre Bissau et Dakar posés à Kaffrine

Kaffrine — Le programme triennal d'accord culturel qui sera signé prochainement entre le Sénégal et la Guinée-Bissau était, au menu, vendredi, des échanges entre les ministres de la Culture des deux pays à Kaffrine en marge du Festival national des arts et de la culture (FESNAC) organisé dans cette localité située au centre du pays, à quelque 250 kilomètres de Dakar, a constaté une envoyée spéciale de l'APS.

Le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique Aliou Sow a eu une séance de travail avec son homologue de Guinée Bissau Augusto Gomes dans une perspective d'intensifier la coopération culturelle entre les deux pays, a constaté l'APS.

"Le Sénégal se réjouit de développer ses relations avec Bissau et la culture nous offre cette belle opportunité d'offrir à l'Afrique un modèle de partenariat, de coopération dynamique par des actions concrètes", a salué Aliou Sow.

Les deux délégations ont passé en revue les grandes lignes du programme exécutif triennal d'accord culturel qui sera signé à Bissau au mois de février prochain.

Selon Aliou Sow, le programme vise à intensifier les échanges culturels entre les deux pays et va être articulé autour de l'économie de la culture des arts, l'éducation et de la formation le cinéma, la promotion du livre et de la lecture et de la publication.

Il sera aussi axé sur le domaine de la coopération cinématographique et audiovisuelle, la promotion du patrimoine culturel, des musées et mémoires et sur toutes autres formes de partenariat permettant aux deux pays de mutualiser leurs efforts.

"Ces problématiques ont été abordées de façon pratique, précises et détaillées, et les documents présentés par nos deux collaborateurs sont conformes à nos orientations qui ne sont rien d'autres qu'une déclinaison des visions en matière de politiques culturelles de nos deux chefs d'Etat", a souligné le ministre sénégalais de la Culture.

De son côté, le ministre bissau-guinéen de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a estimé que le renforcement de cette relation entre les deux pays était une volonté affichée au plus haut niveau par les "frères" Macky Sall et Umaro Sissoco Embalo.

"Nous partageons la même culture qui nous unit de façon profonde, nous partageons les mêmes bases culturelles étant le même peuple", a-t-il fait valoir.

La Guinée Bissau a demandé au Sénégal d'appuyer ses candidatures pour l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco.

Augusto Gomes invité le Sénégal au prochain carnaval de Bissau prévu en février pour renforcer cet échange culturel.