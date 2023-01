Madagascar: CHAN 2022 - Les Barea en marche vers un exploit inédit

La rencontre entre Madagascar-Mozambique de ce soir s'annonce très équilibrée. Les deux équipes jouent leur qualification pour le carré d'as de la compétition.

Pour l'histoire. Les Barea de Madagascar, pour une première participation à la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022, disputent les quarts de finale de la compétition. Les hommes de Roro Rakotondrabe ont créé la grande surprise des phases de poule. Le coach malgache a même été élu meilleur coach des rencontres de groupe. Ce soir au Stade Hamlaoui, les Malgaches croisent le fer avec leurs voisins mozambicains à 19 heures. Les deux sélections ont atteint ce niveau de la compétition pour la première fois.

Les Barea pratiquent un football offensif et séduisant et ont réalisé la meilleure attaque. La sélection malgache a marqué cinq buts et n'a encaissé qu'un seul lors de la phase de groupe. " Nous sommes solidaires et motivés comme nous l'avons toujours dit. Nous avons la rage de vaincre et nous pouvons encore rêver et offrir la qualification pour une demi-finale historique au peuple malgache ", tels sont les propos du vice-capitaine, Tantely lors de la conférence de presse d'avant-match.

Les Barea et les Mambas se sont croisés à plusieurs reprises. Qualifié à la suite de sa victoire contre la Libye (3-2), le Mozambique a terminé deuxième de la poule A et a affiché sa détermination pour la suite de la compétition. Le technicien malgache reste très humble et serein avant le coup d'envoi de la rencontre. " Je dispose de tous mes effectifs. Datsiry s'est remis à s'entraîner et va bien. Le chapitre des rencontres de groupe est terminé et nous allons maintenant aborder la phase finale du tournoi. Tous les compteurs sont remis à zéro. Il faudra bien réagir face à la coriace équipe du Mozambique qui est très forte défensivement et qui joue très agressive sur le terrain ", a confié Roro Rakotondrabe.

Les Barea, qui évoluent depuis le début de la compétition à Constantine, bénéficient de l'avantage de jouer face à un public acquis à sa cause et surtout savent s'adapter face aux conditions climatiques. " Les joueurs sont prêts et je leur fais totalement confiance ", continue le coach. La bande à Ando dont le moral est gonflé à bloc est prête à continuer la belle aventure au CHAN. L'équipe a effectué sa dernière séance d'entraînement, hier en fin d'après-midi.