Madagascar: Industrialisation - Les zones pépinières industrielles implantées à Fianarantsoa

C'était au tour de Fianarantsoa de bénéficier d'une miellerie hier dans le cadre du projet One district, One factory (Odof). À travers ces pépinières industrielles, c'est non seulement l'industrialisation mais aussi l'autosuffisance alimentaire qui est en ligne de mire.

Des paysans devenus industriels, c'est possible. C'est même en train de se réaliser grâce au projet One district, One factory (Odof) qui va donner un rôle majeur aux paysans dans la gestion et l'exploitation des pépinières industries qui seront installés dans tous les districts du pays. Hier, c'était au tour de Fianarantsoa de recevoir une miellerie après Ambositra la semaine dernière. L'occasion pour le ministre Edgard Razafindravahy de lancer un appel à projets aux opérateurs qui sont prêts à travailler avec la coopérative des éleveurs de miel pour gérer cette miellerie et de préciser que l'État reste un superviseur et ne va pas prendre part dans la gestion de ces unités industrielles.

"La loi régissant les coopératives a subi des améliorations et on parle maintenant d'entreprises coopératives. Cela va beaucoup profiter à l'amélioration des activités agricoles dans le monde rural, et l'existence de ces unités industrielles vont leur permettre de transformer leur production sur place", déclare Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), lors de la réception de la miellerie à Fianarantsoa.

Marché étranger

Le choix d'une miellerie pour la capitale de la région Haute Matsiatra n'est pas fortuit. Elle se classe troisième au niveau national en terme de production de miel après les régions Vatovavy et Amoron'i Mania.

La professionnalisation des paysans est donc un des principaux impacts de ce projet Odof. Ils vont pouvoir produire en quantité mais aussi et surtout en qualité et vont pouvoir conquérir de nouveaux marchés à des prix qui profiteront à chacun. Pour la filière miel en particulière, les apiculteurs vont pouvoir, non seulement accroitre leurs parts sur le marché local mais également s'attaquer au marché étranger.

"J'ai la foi que ce projet va améliorer le niveau de vie des paysans et ce n'est pas seulement la filière miel qui va pouvoir se développer puisque nous avons 75 diverses unités industrielles que nous allons installer chaque semaine. Je suis convaincu que le Velirano du chef de l'État de créer une industrie dans chaque district est parfaitement réalisable " affirme le MICC.

Sur un plan plus large, les pépinières industrielles s'inscrivent également dans l'optique de l'autosuffisance alimentaire sur laquelle le président Andry Rajoelina a, encore une fois, renouvelé ses engagements lors du sommet de Dakar. "Pour pouvoir être autosuffisant en aliment, il faut produire et puis transformer. Ces unités industrielles sont les outils qui nous permettront de réaliser cet objectif ", déclare le ministre Edgard Razafindravahy.

Du côté des paysans, le projet Odof et l'arrivée de cette miellerie a été accueillie avec enthousiasme par les coopératives des apiculteurs. Leurs représentants n'ont pas manqué de souligner l'importance de cet équipement dans l'amélioration et la professionnalisation de leur métier. " Cela va nous aider à viser plus haut et à se professionnaliser ", déclare François Ralahirina d'Assise, président de la plateforme des coopératives dans la filière miel à Fianarantsoa.