Afrique: Analyse prospective - Madagascar vision 2063 au menu

Madagascar dispose désormais d'un nouvel outil, fruit d'une analyse prospective, pour tracer sa trajectoire de développement.

La présentation des résultats de l'analyse prospective de Madagascar 2030/2040/2063 s'est tenue au Novotel Ankorondrano, ce vendredi 27 janvier. " La vision est de faire de Madagascar un pôle économique régional, doté d'institutions fortes et stables, fondé sur une société à fort capital humain, sur une gestion optimale des ressources naturelles et sur la résilience climatique, pour un épanouissement harmonieux et durable des peuples ", a-t-on souligné à cette occasion.

L'initiative menée par le bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies, sous le leadership d'Issa Sanogo, a été conduite par le Pr. Sylvestre Kouassi de la Cellule d'Analyse des Politiques Économiques (CAPEC), du Centre ivoirien de recherches économiques. Selon ce dernier, Madagascar a pour scénario de référence " le maintien du cap de la goélette " parmi les cinq scénarios prédéfinis.

" Ces résultats de l'analyse prospective permettent notamment d'anticiper des crises plus fortes ", a noté, pour sa part, Issa Sanogo qui a aussi réaffirmé l'engagement du Système des Nations Unies (SNU) pour la contribution à la réalisation de cette vision et a invité toutes les parties prenantes à travailler ensemble.

Quant à Espérance Pelandroy, Secrétaire général de la Présidence de la République, elle a félicité l'initiative et l'engagement du SNU Madagascar pour cette analyse prospective qui, a-t-elle souligné, est alignée au Velirano 1 sur la bonne gouvernance du Président de la République de Madagascar. Elle a également rappelé l'objectif du Président de faire de Madagascar une nation forte, prospère, solidaire et soucieuse de sa population, et a réitéré l'importance de l'engagement collectif pour la vision 2063.

À savoir que cette analyse prospective tient compte de l'avancée de Madagascar vers l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, dont l'Examen National Volontaire met en exergue des progrès émergeant des efforts et réformes entreprises ces dernières années.

Inverser la courbe

Il s'agit des efforts en matière de préservation de la biodiversité, le maintien de la stabilité macroéconomique et la réalisation des réformes qui ont permis une accélération des investissements et, enfin, les engagements pour assurer un accès universel aux services de santé et pour renforcer le régime juridique sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre.

On sait en outre que la position de Madagascar traduit les retards accumulés depuis plusieurs années dans divers domaines et reflètent, entre autres, les trappes de l'extrême pauvreté, les vulnérabilités multidimensionnelles, la marginalisation du secteur rural, qui représente 80% de la population totale, et l'insuffisance des moyens de l'État. En termes d'évolution, les tendances actuelles révèlent une courbe de la trajectoire appelée à s'inverser pour l'atteinte des ODD à l'horizon 2030 et au-delà.

Et si la Grande Ile aspire à devenir un pôle économique régional, doté d'un capital humain solide et à même de faire face aux chocs climatiques, il lui faudra améliorer la coordination ainsi que les synergies entre les acteurs et à travers les secteurs, sur l'alignement des objectifs des politiques sectorielles pour mieux mutualiser les approches, les moyens et les systèmes de suivi. Il y a également la nécessité de multiplier les ressources permettant de réaliser les investissements structurants et offrir les services de base à la population.

La productivité du travail, surtout dans le monde agricole et le secteur informel, à l'origine de revenus insuffisants et très bas rendements, doit aussi être renforcée. Ce point détermine les conditions de vie de la population malgache et la résilience des communautés, conditionne aussi la croissance économique et son inclusivité. Notons que les défis stratégiques ainsi que des solutions catalytiques pour contribuer au développement durable de Madagascar ont déjà été identifiés sur la base d'un éventail de problèmes analysés et débattus durant la série de consultations virtuelles en août 2020, avec toutes les parties prenantes au développement du pays.

À savoir, enfin, que l'analyse prospective est avant tout une démarche visant à anticiper au mieux les évolutions de notre société. La prospective n'a évidemment pas la prétention de prédire l'avenir. Car son but est avant tout d'éclairer les choix du présent, ceux que nous faisons aujourd'hui et dont les répercussions sont visibles à moyen ou

long terme.