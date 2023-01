Afrique: Madagascar-Turquie - De nombreuses opportunités pour renforcer une coopération gagnant-gagnant

Au terme de la visite de la délégation parlementaire turque conduite par le président du Groupe d'Amitié Madagascar-Türkiye au sein de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, Ahmet Salih Dal, en terre malgache, une table-ronde avec les membres du gouvernement et des Sénateurs, a été organisée hier au palais de Verre à Anosikely.

Le thème a été axé sur le " Dialogue entre Parlementaires et Gouvernement pour le développement des relations d'amitié entre Madagascar et la Turquie ". Lors de l'ouverture officielle de cette table-ronde, organisée par le Sénat, le président de cette Institution a évoqué que Madagascar regorge de toutes les merveilles du monde, outre l'accueil chaleureux et la grande hospitalité réservés par la population aux visiteurs de la Grande île. " De nombreuses opportunités permettant de renforcer une coopération gagnant-gagnant entre Madagascar et la Turquie sont également offertes en vue de promouvoir des échanges interactifs visant à établir des perspectives futures de relations d'amitié entre les deux pays ", a-t-il déclaré.

Opportunités d'affaires

A titre d'illustration, le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto a entre autres, exposé les opportunités d'affaires qui consistent à attirer des investisseurs turcs à créer des infrastructures hôtelières de luxe à Madagascar afin d'aider à atteindre l'objectif d'accueillir un million de touristes d'ici à 2028. En termes de diversification des offres touristiques, " nous sommes également ouverts aux investisseurs désirant mettre en place des parcs d'attraction, des safaris en montgolfière, des bateaux de croisière en permanence et des parcs aquatiques. Quant à la promotion de la destination Madagascar, des Tours opérateurs émetteurs turcs sont sollicités à venir dans le pays. Une collaboration entre l'INTH et l'école hôtelière turque est également proposée en vue de renforcer les compétences des acteurs du tourisme ", a-t-il exprimé.

Pour sa part, le ministre des Transports, Roland Ranjatoelina, a soulevé différentes opportunités de développer le transport maritime et fluvial, le transport aérien et le transport ferroviaire surtout les trains urbains. Les potentialités minières, pétrolières et gazières à exploiter ainsi que la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays, sont également exposées dans le cadre de cette table-ronde.

Partager les expériences

Du côté de la délégation parlementaire turque, le président du Groupe d'Amitié Madagascar-Türkiye, Ahmet Salih Dal,a témoigné qu'ils vont retourner en Turquie avec de grands souvenirs de la Grande île. " Nous avons les mêmes émotions malgré la distance géographique entre les deux pays. La population malgache a un grand cœur en matière d'hospitalité tout en étant très accueillante. Certes, la Turquie a franchi un grand pas dans le développement des secteurs tourisme et transport. Nous serions heureux de partager nos expériences et notre savoir-faire en la matière avec le gouvernement malgache ", a-t-il enchaîné.