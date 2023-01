Afrique: Pluies torrentielles - Maurice sous les eaux

Quand l'eau vient à manquer, tout le monde se plaint et prie pour que tombe la pluie. Lorsque les masses nuageuses déversent leurs pluies torrentielles sur l'île comme cela a été le cas depuis jeudi soir et plus encore depuis les petites heures de vendredi matin, on soupire et on se lamente car les dégâts matériels sont souvent conséquents.

Jusqu'à la mi-journée, hier, Maurice a été sous les eaux et on peut dire que l'on a "ramé" dans plusieurs coins de l'île, une fois l'accalmie arrivée, pour nettoyer et tenter de tout remettre en ordre. Voici des instantanés de la journée d'hier pris par les photographes de "l'express".

Services d'urgence: 161 interventions à travers l'île

En ces temps de pluies torrentielles, les services d'urgence étaient à pied d'oeuvre pour apporter de l'aide aux personnes vivant dans des endroits à risque.

Depuis jeudi soir, différentes unités sont intervenues promptement dès qu'un appel de détresse a été reçu. La police a déployé 21 équipes de la SMF, six équipes de Coast Gard, dix équipes de la SSU, 28 équipes des Mauritius Fire Services. Plus de 161 interventions ont eu lieu à travers l'île.