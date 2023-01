Soudan: Burma Nassir - L'accord-cadre est un bon geste pour un processus politique crédible

Khartoum — Le chef par intérim du Parti National Umma, major général Fadlallah Burma Nassir, a dit que l'accord-cadre représente un bon geste pour un processus politique national crédible et transparent, soulignant qu'il met fin aux alignements et aux polarisations et pose les bases de la résolution de la crise nationale.

Burma Nassir a ajouté, lors de la célébration par le Parti National Umma du 138ème anniversaire de la libération de Khartoum à la Maison de la Nation (Dar Al-Umma) à Omdurman vendredi soir, que l'accord-cadre est un fruit légitime de la volonté Soudanaise des composantes civiles et militaires et le fruit de compréhensions et de dialogues sérieux et responsables loin des agendas étroits.

Burma Nassir a attribué les problèmes rencontrant le pays actuellement aux politiques du défunt régime totalitaire, mettant en garde les partisans du défunt régime contre toute tentative de saper les acquis de la Révolution de Décembre.

Burma Nasir a dit que la situation actuelle est très préoccupante en termes de sécurité et de situation politique, économique et sociale, soulignant que la réalité politique est dominée par une forte polarisation et une surenchère politique.

Le chef par intérim du Parti National Umma a déclaré que l'accord-cadre et le processus politique sont confrontés à des défis fondamentaux dans la construction de la confiance et d'un front civil démocratique unifié, impliquant d'autres forces nationales, à l'exception du Parti du Congrès national dissous et de ses partisans, ainsi qu'aux défis des agendas étrangers et de la lutte des axes régionaux et internationaux.

Il a ajouté que les défis incluent également le défi de la contre-Révolution, qui poursuit l'alimentation des conflits tribaux, la provocation des conflits sociaux, la diffusion de discours de haine et de racisme, l'explosion des conditions économiques et la manipulation de la sécurité nationale.

Concernant l'invitation Egyptienne, Burma Nassir a déclaré que le Parti National Umma, au sein de l'Alliance de la Liberté et le Changement, a refusé de participer à l'atelier proposé en février prochain, ajoutant : "Nous avons appelé l'Égypte à soutenir le processus en cours et à jouer un rôle positif en exhortant ceux qui s'y opposent à rejoindre le processus politique."

Burma Nassir a déclaré que l'une des exigences les plus importantes pour la construction de l'avenir est la construction de la confiance, la création d'un climat positif qui soutient le processus politique actuel et l'élargissement de la base de participation de toutes les forces viables et sociétales dans la formulation de l'accord final qui met fin à la crise actuelle et ouvre la voie à la formation d'une autorité civile à part entière, en présentant un exposé historique des stations les plus importantes que la révolution mahdiste a connu et de la réalité politique et sociale qui a prévalu pendant cette période, en expliquant que les questions du présent sont inséparables de l'histoire.