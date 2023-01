Soudan: Daglo appelle à l'acceptation de l'autre pour restaurer la sécurité et la stabilité du Soudan

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Mohamed Hamdan Dagalo, a appelé les imams et les prédicateurs à adopter des campagnes de sensibilisation pour guider les citoyens à renoncer aux discours de haine, au racisme et au tribalisme qui ont commencé à se répandre dans la société Soudanaise.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a souligné, lors de son discours aux prières après la prière du vendredi lors d'une cérémonie d'ouverture d'une mosquée dans un Quartier au sud de Khartoum, la nécessité de lutter contre les maladies de l'ignorance et de l'intolérance, en particulier les conflits tribaux qui font des victimes et détruisent la société à travers l'itinérance et le déplacement, soulignant l'importance d'accepter l'autre et de respecter la diversité et la différence pour maintenir la sécurité et la stabilité du Soudan afin de créer un meilleur avenir pour la prochaine génération.

Daglo a remercié le peuple Soudanais pour sa patience et sa tolérance à l'égard des conditions que traverse le pays sur le niveau politique, économique et social.