Madagascar: Base Toliara - Le sénateur Tsiebo Mahaleo roule pour la reprise du projet

Le projet Base Toliara continue de faire réagir du monde dans la région Atsimo Andrefana. Richard Victor Tsiebo Mahaleo, sénateur de cette région du Grand Sud, donne son avis sur ce projet qui nourrit la polémique depuis sa suspension par l'Etat.

Le parlementaire de la Chambre haute soutient notamment que la richesse en ressources minières de la région est une grande opportunité de développement pour l'Atsimo Andrefana et qu'une exploitation bien pensée de ces richesses est très importante.

Levier de développement

Il se réfère notamment aux études réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'exploitation d'ilménite de Base Toliara, avant sa mise en œuvre. " On doit encore fournir énormément d'efforts pour le développement de la région Atsimo Andrefana et l'Etat s'y attelle déjà ", annonce-t-il en ajoutant que " Base Toliara fait partie des investissements appelés à jouer le rôle de levier de développement non seulement pour la région mais aussi pour l'ensemble de l'économie du pays vu ce que le projet contribue à l'accroissement du produit intérieur brut national ". Le Sénateur estime, par ailleurs, que le projet Base Toliara étant créateur d'emplois directs et indirects, il peut faire partie des solutions pour faire face à la crise économique endurée par le pays. " Les investissements réalisés par Base Toliara favoriseront la croissance des pôles de développement pour Toliara et ses environs " précise le sénateur Tsiebo Mahaleo en citant notamment les jeunes tuléarois formés à l'extérieur par Base Toliara, avant la suspension du projet en 2019.

Etudes préalables

La reprise de Base Toliara s'avère d'autant plus utile, selon toujours le sénateur, dans la mesure où cette exploitation minière a fait l'objet d'études préalables avant son démarrage et que des experts en matière de radiation nucléaires ont rassuré quant à l'inexistence de risques pour la santé. Par ailleurs, " une étude d'impact environnemental et des analyses de risques ont été déjà réalisées, sans compter la consultation de la population touchée par le projet dont la majorité a approuvé sa mise en œuvre ". Le sénateur de citer également les avantages financiers et fiscaux à collecter par l'Etat en cas de reprise du projet, en termes de taxes pour l'administration centrale, mais aussi de ristournes et redevances pour les communes concernées par le projet. " C'est un projet qui, non seulement répond aux besoins locaux mais qui aura également un effet d'entraînement sur d'autres secteurs comme l'agriculture ". Par ailleurs, pour le sénateur, les ressources naturelles sont des dons du Créateur et s'opposer à leur exploitation peut en quelque sorte, signifier un refus de la volonté divine.