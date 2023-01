Afrique: Wali de l'État du Sud-Darfour rencontre l'Ambassadeur de Turquie au Soudan à Neyala

Neyala — Le Wali (gouverneur) du Sud-Darfour Hamid Mohamed El-Tijani Hanoun a discuté avec l'ambassadeur de Turquie au Soudan Ismail Chobanoglu et la directrice de l'organisation de coopération TIKA la coopération conjointe entre la Turquie et le Sud-Darfour dans les domaines des services et du commerce.

Après la réunion, qui s'est tenue au palais des hôtes à Neyala, Hanoun a dit que le but de la réunion était de discuter les perspectives de coopération entre l'État de Turquie et l'État du Sud-Darfour dans les divers domaines et de revitaliser certains des anciens protocoles précédemment signés, tels que le jumelage entre la municipalité de Neyala et la municipalité d'Istanbul.

Hanoun a indiqué que la réunion a abordé la coopération dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et du développement des services, ainsi que l'importance d'activer les affaires d'investissement entre le secteur privé et les hommes d'affaires entre l'État et l'État de Turquie, qualifiant la réunion d'importante et qu'elle serait un bon début pour plus de commerce, d'investissement et de coopération économique avec l'État de Turquie.

L'ambassadeur Chobanoglu a déclaré que, en plus de visiter le cimetière du Sultan Ali Dinar dans le centre Darfour, ils ont visité l'hôpital soudano-turc de Neyala, le collège des sciences de la santé et l'école turque de Neyala, soulignant que les projets existants représentent l'incarnation de la coopération et des relations entre les deux pays, promettant de développer des projets et à relancer les relations entre le Soudan et la Turquie.