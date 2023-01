Congo-Brazzaville: Foire des entreprises congolaises - Un événement clé pour les opérateurs économiques

La ville de Pointe-Noire va accueillir la première édition de la Foire des entreprises du Congo (FEC), du 6 au11 février, à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers.

La FEC est une opportunité qui s'offre aux entreprises de la place afin de développer leur réseau mais également de booster leur notoriété. Celle-ci va réunir tous les acteurs de la région sur un même lieu pendant près d'une semaine.

Cette première édition s'articulera autour du thème" Les entreprises congolaises face aux défis de la relance et de la diversification économique ". Au programme, des panels et des ateliers, des formations, des tombolas et bien d'autres surprises.

Il s'agit là en fait d'un véritable club de rencontre des professionnels et surtout une occasion unique pour les entrepreneurs de la ville océane de se former et de se tenir au courant des derniers développements.

Il faut dire que nombreuses sont les entreprises qui ont besoin de changer de modèle pour rester compétitives. Le secteur connaît d'énormes changements qui sont accélérés par la révolution numérique et la FEC leur permettra de les découvrir tout en renforçant de nouvelles relations professionnelles.

Une opportunité idéale pour les PME de créer des nouveaux partenaires

La FEC va permettre non seulement aux petites et moyennes entreprises (PME) de créer de nouveaux partenariats et de développer ainsi leur activité, mais également de prendre des informations sur leur secteur. Elle va aussi leur permettre de développer leur chiffre d'affaires, de découvrir ce que proposent leurs concurrents et surtout de développer la notoriété et l'image de marque de leur enseigne.

Notons que la première édition de la FEC se veut une activité annuelle bien ancrée dans la coutume congolaise et permettra aux entreprises de présenter leur activité au grand public. C'est donc un excellent moyen de communiquer, de transmettre une bonne image et de tout mettre en œuvre pour attirer l'attention des visiteurs.