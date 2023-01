Congo-Brazzaville: Douanes - Publication des hyper guides pour la prévention et la lutte contre la corruption

A l'occasion de la Journée internationale de la douane célébrée annuellement le 26 janvier et qui a coïncidé cette année avec la célébration du soixante-dixième anniversaire de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, représenté par son directeur de cabinet, Guylain Nyembo, a remis des ouvrages hyper guides de l'agent des douanes à la Directrice générale des douanes et accises (DGDA), Jeanne-Blandine Kawanda.

Les ouvrages ont été offerts pour la prévention ainsi que la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la régie financière que dirige Jeanne-Blandine Kawanda. Au cours de la cérémonie solennelle organisée au chapiteau du Pullman hôtel de Kinshasa, il a également été lancé la campagne de sensibilisation visant à accroître le rendement du personnel grâce à une meilleure prise en charge, incluant une meilleure gestion des risques auxquels sont exposés les employés pour un environnement de travail sain ; accroître l'efficacité de la mobilisation des recettes par un recentrage autour de la prévention et de la lutte contre la corruption et les antivaleurs.

Selon le coordonnateur de la Cellule de changement des mentalités (CCM), structure spécialisée de la présidence de la République, Jacques Kangudia, "les hyper guides sont des recueils des textes servant de principes directeurs ordonnés regroupant les différentes matières faisant partie du recentrage autour de la prévention et de la lutte contre la corruption et les antivaleurs". Ces documents regroupent les différentes matières faisant partie de la branche douanière. Ils ont été conçus par les experts des douanes spécialement en quatre tomes s'articulant autour de plusieurs thématiques générales relatives aux questions douanières et d'accises, à savoir "Gouvernance, administration et organisation" ; "Législation et réglementation douanières" ; "Législation des accises et réglementation connexe ainsi que le tarif des droits et taxes à l'importation et à l'exportation en RDC".

Pour Jacques Kangudia, ces manuels constituent l'ultime trousse de secours de l'agent des douanes pour remplir les missions qui lui sont assignées par le gouvernement congolais en particulier et la communauté internationale en général. En effet, a-t-il dit, tout l'arsenal juridique et réglementaire de la DGDA est réuni et disponible pour tout agent des douanes, instrument dont le chef de l'État a décidé de se servir à titre exclusif comme plateforme de communication du message de lutte contre la corruption à la DGDA et dans les autres régies financières.

L'édition spéciale, quant à elle, est la plateforme d'expression présidentielle permettant de porter la voix de la lutte contre la corruption et les antivaleurs auprès des agents de douanes ainsi qu'auprès de toutes les parties prenantes. Dans sa prise de parole, la DGDA Jeanne-Blandine Kawanda a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir délégué son plus proche collaborateur à cette cérémonie. Elle a rappelé que la publication et la distribution des hyper guides resteront à jamais gravées dans la mémoire des fonctionnaires des douanes de la RDC et ce geste sera écrit en lettres d'or dans les annales de cette direction générale.