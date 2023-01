Congo-Brazzaville: Pointe-Noire/Kouilou - Dotation des structures sanitaires en appareils de tension et de glycémie

Le lancement du projet de renforcement du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge des maladies non transmissibles (Hypertension artérielle et diabète sucré) dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou a eu lieu le 27 janvier, à l'hôpital général de Loandjili. A cette occasion des appareils de tension et de glycémie ont été remis aux centres sanitaires de ces deux départements.

Le projet se fixe divers objectifs, à savoir contribuer à la réduction de la mortalité liée à la covid-19 en soutenant le dépistage des personnes vivant avec les comorbidités, notamment l'hypertension artérielle et le diabète sucré, doter les centres de santé intégrés et hôpitaux des sept districts sanitaires de Pointe-Noire et d'un district sanitaire du Kouilou en kits de dépistage, diagnostiquer l'hypertension artérielle et le diabète sucré, encourager les personnes dépistées et diagnostiquées avec comorbidités à la vaccination contre la covid-19, sensibiliser les communautés aux facteurs de risque des maladies non transmissibles, disposer des données récentes de la situation des maladies non transmissibles.

Pour le Dr Lucien Manga, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Congo, les personnes vivant avec les comorbidités liées à l'hypertension et au diabète sont celles qui présentent les risques de mortalité les plus élevés. " La covid-19 est toujours là, le besoin particulier de protéger cette catégorie de personnes est très capital par rapport à cette pandémie. En réalité, nous avons utilisé la covid-19 comme une opportunité en vue de donner un peu plus d'attention à cette problématique du dépistage et de la prise en charge de ces maladies chroniques, à savoir l'hypertension artérielle et le diabète. La nécessité de vacciner les personnes ayant de comorbidités nous amène à dépister ces dernières ", a-t-il expliqué.

Ouvrant les travaux de ces retrouvailles au nom du ministre de la santé et de la Population, le Dr Henri Monabeka, directeur général des soins et services de santé, a pour sa part rappelé que l'hypertension et le diabète sucré sont des maladies qualifiées de tueuses silencieuses. Ainsi, il a souhaité qu'en plus de la remise de ces appareils, que cette activité soit pérenne pour le bien-être des habitants de ces départements. " Je salue efficacement cette politique qui consiste à dépister très tôt ces deux maladies, parce qu'il manque parfois ces appareils de tension et de diabète dans nos structures de santé en vue d'une prise en charge précoce des malades et éviter des éventuelles complications ", a-t-il signifié.