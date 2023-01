Afrique: CHAN 2022 - La CAF organise une journée portes ouvertes aux arbitres

La Confédération Africaine de Football (CAF) a organisé une journée portes ouvertes pour les médias avec les officiels de match du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN) en cours en Algérie.

Divers représentants des médias présents au tournoi ont assisté à l'événement de jeudi au stade olympique du 5 juillet à Alger pour comprendre comment les officiels de match prennent leurs décisions pendant les matchs.

Sous l'égide de la Division Arbitrage de la CAF, les arbitres officiant les matches du CHAN ont effectué une séance d'entraînement comme c'est le cas depuis leur arrivée en Algérie pour le tournoi.

La journée portes ouvertes aux médias a aidé les journalistes à comprendre comment les arbitres, les arbitres assistants, les arbitres VAR et les arbitres assistants VAR se préparent avec une explication de l'entraînement physique quotidien des officiels de match pour les maintenir en pleine forme pour leurs fonctions.

La séance d'entraînement ouverte a commencé par la mise en groupe des arbitres avec ceux chargés de gérer les matchs des quarts de finale du CHAN s'entraînant seuls au centre du terrain avec l'exercice physique spécial qu'ils subissent avant le début des matchs.

Comme d'habitude, tandis que les autres se sont entraînés individuellement en mettant davantage l'accent sur le travail physique.

" Aujourd'hui, une session de formation régulière a lieu pour tous les arbitres, qui sont concernés par les matches des premier et deuxième quarts de finale, sous réserve d'un travail particulier. Le reste travaille seul et se concentre avec le préparateur physique sur le plan physique pour rester en forme, qu'il s'agisse d'arbitres assistants ou d'arbitres qui ne sont pas désignés pour gérer les matchs ", a déclaré le responsable de la division des arbitres de la CAF, Mamadou Haidara.

" Les arbitres sont en bon état jusqu'à présent et il n'y a pas de blessés. Nous faisons du bon travail dans les préparatifs, et jusqu'à présent, je pense que les arbitres gèrent bien les matches au CHAN. "

La tournée des médias s'est déplacée vers la salle technologique de l'arbitre assistant vidéo (VAR), où les journalistes ont reçu une explication détaillée du fonctionnement des deux aspects clés - les arbitres VAR et les arbitres assistants VAR, avec des exemples en direct de leur fonctionnement pendant les matchs. .

L'officier technique de l'arbitre de la CAF, Noumandiez Doue, a expliqué comment les arbitres du CHAN en cours étaient prêts à assumer leurs fonctions pendant le tournoi conçu exclusivement pour les joueurs à domicile.

" Nous sommes satisfaits de la performance des arbitres du CHAN jusqu'à présent et pour cette raison, nous devons continuer à travailler dur jusqu'à la fin du tournoi pour être au même niveau élevé tout au long de la compétition. Jusqu'à présent, les conditions sont bonnes pour les arbitres ", a déclaré Doue.

" Tout le monde a vu que la VAR a été utilisée efficacement à quelques reprises lors des matchs du CHAN, et cela indique que les arbitres font leur bon travail sur le terrain, c'est ce que nous voulons. "

Les journalistes ont terminé la journée portes ouvertes en observant les arbitres assistants s'entraîner sur la manière dont les décisions de hors-jeu sont déterminées et sur la manière dont les officiels du terrain coopèrent avec leurs collègues du bureau VAR.

L'arbitre algérien Lotfi Boukawassa, qui fait partie des arbitres de la compétition, s'est réjoui de ses expériences jusqu'ici et a dévoilé leur quotidien.

" Nous avons travaillé dans les meilleures conditions préparées par la CAF et le pays organisateur, ce qui nous a beaucoup aidé à livrer sur le terrain. Nous espérons que nous avons accompli nos tâches de la meilleure façon et que nous aurons un avenir meilleur. On s'entraîne tous les jours sur le terrain le matin au stade, et le soir on va pour l'aspect théorique en salle de conférence. "

L'arbitre assistante, la Camerounaise Carin Atezambong, qui fera partie des officiels de match pour la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, a déclaré que l'entraînement qu'elles ont avant le début des compétitions joue un rôle crucial dans leur performance.

" Il y a plusieurs lois qui changent chaque année dans l'arbitrage, et nous devons commencer nos préparatifs une semaine avant le début de la compétition afin de pouvoir appliquer efficacement ces changements au début du tournoi. "

Le président de la commission des arbitres de la CAF, Célestine Ntagungira, a révélé qu'il était satisfait de la performance des arbitres du CHAN et qu'il était convaincu que les arbitres africains seraient compétitifs au niveau mondial.

" Au niveau de la commission des arbitres, nous sommes satisfaits du travail que les arbitres ont fait dans le tournoi du CHAN. Nous n'avons aucun problème et nous travaillons pour améliorer le niveau et bien préparer les quarts de finale et les demi-finales, ainsi que la finale ", a déclaré Ntagungira.

" L'arbitrage africain est à un bon niveau, et nous avons de l'espoir et nous sommes même sûrs que nous serons dans une meilleure position que les autres continents. "

Les représentants des médias ont quitté la journée portes ouvertes satisfaits de la décision de la Division des arbitres de la CAF d'ouvrir ses portes aux journalistes avec une éducation qui profitera inévitablement aux fans et aux fans de football.