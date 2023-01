Congo-Kinshasa: Kinshasa - Lancement de la campagne de soutien aux FARDC et d´éveil patriotique

La Dynamique d´éveil et de sursaut patriotique a lancé vendredi 28 janvier à Kinshasa la campagne de soutien aux FARDC et pour la cohésion nationale. Selon le coordonnateur national de cette structure de la société civile, l'abbé Jean Bosco Bahala, avec l'occupation actuelle d'une partie du Nord-Kivu par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise, les atrocités commises par les terroristes ADF et les troubles dans la province du Kwilu, il est impérieux que la RDC se dote d'une armée forte, dissuasive et professionnelle pour faire face à ces menaces multidimensionnelles.

L'abbé Jean-Bosco Bahala estime que le document de politique nationale de défense et la loi de programmation militaire concernent désormais tout le peuple et doivent être connus, portés et vulgarisés par la société civile en vue d'une appropriation adéquate par toute la population :

" Cette question de défense de la nation ne concerne pas seulement les dirigeants. Elle concerne tout le peuple. Dans la mesure où les soldats viennent de nos familles. C´est pour cela que nous avons voulu commencer par la société civile. Mais c´est toute une campagne qui va nous mener dans toutes les provinces, ou nous allons expliquer aux gens pourquoi accepter de se faire enrôler dans l´armée. De quelles armées il s´agit ? Une armée où il y aura des relations civilo-militaires, qui vont faire que le soldat sera un homme respecte, sera un homme qui collabore avec les civiles pour protéger la nation ".

D'après l'abbé Bahala, cette vulgarisation est la suite logique des recommandations de la dernière conférence du 11 juin 2022 à Bukavu, au Sud-Kivu, de la Dynamique d´éveil et de sursaut patriotique, pour l´appropriation par la société civile du document de politique nationale de défense et la loi de programmation militaire.