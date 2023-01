Afrique: Amir Abdou félicite ses joueurs malgré l'élimination

L'entraîneur des Mourabitounes, Amir Abdou, a félicité ses joueurs pour le travail accompli malgré l'élimination dans ce Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies 2022.

La Mauritanie a subi une défaite 1-0 contre le Sénégal au stade du 19 mai 1956 à Annaba vendredi soir, mettant fin au parcours étincelant de la Mauritanie dans le tournoi.

Le penalty de Lamine Camara en première période a fait la différence dans le match, mais Amir a félicité son équipe pour sa résilience.

"Je suis vraiment confus car nos joueurs ont bien joué ce soir. Ils ont montré l'image de la Mauritanie, mais la chance ne nous a pas récompensé", a déclaré Abdou.

"Nous avons été passifs dans le dernier tiers. Nous avons fait une erreur monumentale dans la situation du penalty. Je n'ai pas regardé la vidéo à nouveau. Je félicite mes joueurs et l'équipe du Sénégal. Nous avons encore de belles histoires à écrire avec cette équipe".

Le quinquagénaire a laissé entendre que son équipe n'a pas souffert face aux Lions de la Teranga, et a eu sa part d'occasions dans le match.

"Nous avons concédé un corner qui a donné lieu à un penalty. Nous avons eu un certain nombre de demi-occasions mais nous ne les avons pas concrétisées. C'est à nous d'en tirer les leçons et de nous améliorer à partir de là.

"Il n'y a pas eu de souffrance ce soir. Juste une erreur. Ils ont eu des occasions. Les deux équipes ont eu trois bonnes occasions, mais la différence est que le Senegal a saisi sa chance"

C'est la première fois que la Mauritanie atteint la phase des quarts de finale du CHAN en trois participations. Quitter la compétition avec un seul but encaissé, et terminer en tête d'un groupe qui comptait des habitués comme le Mali et l'Angola, est certainement un grand pas dans la bonne direction pour les Mourabitounes.

"Il y a de l'espoir et de la qualité dans cette équipe. Ce soir, nous n'avons pas été bons dans la zone fatidique. On ne peut pas émettre des doutes à cause de ce qui s'est passé ce soir. Nous n'avons jamais atteint les quarts de finale, nous l'avons fait cette fois-ci. Nous avons un nouveau défi et nous le relèverons.

" Nous restons positifs et allons de l'avant. Aujourd'hui, nous étions bons, mais la différence s'est faite en termes de vitesse et de détermination. J'apprécie mes joueurs pour leurs efforts et nous continuons à travailler pour nous améliorer. Nous aurons aimé continuer, mais cela fait partie du football" déclaré Abdou.

Le tacticien comorien a été ovationné par les journalistes à sa sortie de la salle de conférence de presse du stade du 19 mai 1956 à Annaba, en Algérie.