Afrique: CHAN 2022 / Pape Amadou Diallo - " Maintenant on vise la coupe "

Après la qualification du Sénégal en demi-finale du CHAN 2022, Papa Amadou Diallo a confié que l'objectif était désormais d'aller chercher la coupe.

En zone mixte, l'attaquant de Génération Foot a décliné l'objectif du Sénégal qui retrouve le dernier carré du CHAN pour la première fois depuis 2009.

" Quelques fois il faut savoir souffrir et gérer des matchs pour les gagner. La première mi-temps a été difficile mais on a su gérer pour s'en sortir. Son face à face manqué? C'est le football, des fois on marque des occasions beaucoup plus difficiles. Mais ça fait partie du jeu. La demi-finale ? L'objectif est de ne rien lâcher. Maintenant on vise la coupe et on veut que les Sénégalais soient fiers de nous " a-t- il déclaré au micro de Wiwsport.