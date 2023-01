Afrique: CHAN 2022 / Amir Abdou (coach Mauritanie) - " On a montré une belle image du football mauritanien "

Le sélectionneur des Mourabitounes, Amir Abdou après avoir perdu face aux locaux sénégalais (0-1) s'est livré en conférence de presse d'après match au sujet de la prestance de ses joueurs.

" Nous avons fait une belle prestation. Durant toute la campagne, je peux dire qu'on a montré une belle image du football mauritanien. Malheureusement, on a été trop passif dans les 25 mètres. On a beaucoup manqué de réalisme car on a été bien dans l'animation et la possession. Malheureusement on a pris un but sur une erreur de marquage. C'est vraiment dommage de sortir de cette manière car l'adversaire n'était pas au-dessus de notre équipe. Mais on va relever la tête et tirer des enseignements. Je suis fier du parcours de mon équipe ".