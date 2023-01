Sénégal: Diourbel /Inauguration de blocs sanitaires - Des infrastructures pour mettre fin à la déperdition scolaire des filles

Une délégation conduite par Mamadou Khouma, le Préfet de Diourbel, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, du médecin-chef du district sanitaire et du manager de la fédération du Baol, partenaire local de Child fund, a procédé ce vendredi à l'inauguration de 4 blocs sanitaires réalisés dans le cadre du projet d'amélioration de la santé reproductive des adolescents et des jeunes. Ce projet vise à promouvoir des comportements favorables et durables en santé reproductive mais aussi améliorer l'offre de services adaptée aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes dans les écoles et dans les communautés.

La santé reproductive des adolescentes et jeunes constitue une question prioritaire pour l'Etat du Sénégal. C'est dans ce cadre que le projet d'amélioration de la santé reproductive des adolescents et des jeunes a construit des blocs d'hygiène dans plusieurs écoles grâce à la coopération allemande et l'Ong fédération du Baol, partenaire local de Child Fund. Le lycée d'enseignement général de Ndayane, les Cem Grand Diourbel, Ngohe et Cheikh Abdoulaye Fall Ndar sont des bénéficiaires.

Pape Sémou Ngom, le Président de l'ONG Fédération du Baol explique : "un élève qui s'absente 45 jours dans l'année scolaire ne fait pas le travail convenablement, faute de menstrues. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement de construire avec notre partenaire 5 blocs d'hygiène parce qu'on n'a pas visité le bloc du Cemt mais nous avons également 5 autres. Ce projet va impacter plus de 7000 adolescentes et jeunes ".

L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Diourbel Yakhoba Massaly qui a salué l'installation de ces blocs d'hygiène qui prennent en compte la sexo-spécificité soutient que ces blocs d'hygiène constituent des intrants pédagogiques très importants dans les enseignements-apprentissages ". Ces latrines sont d'un grand apport dans les enseignements-apprentissages et vont contribuer à accroitre le taux de fréquentation. Les jeunes filles viennent de milieux divers avec des comportements très variés ".

Et de poursuivre : " des études ont montré que quand elles sont en période de menstrues, il y a des jeunes filles qui préfèrent abandonner les cours. Nous notons un taux de déperdition assez important ; une quarantaine de jours perdus a un impact sur l'apprentissage parce que le quantum horaire constitue un levier important dans la réalisation de nos objectifs d'enseignement de qualité. Notre dispositif ne prévoit pas ses prises en charge individuelle d'absence ", a-t-il conclu.

Le Préfet de Diourbel a invité tous les acteurs de l'éducation à la préservation des latrines: " L'entretien des toilettes doit être une priorité dans tous les établissements. On constate souvent des maladies issues du mauvais entretien des toilettes. Parfois l'enfant perd une à deux semaines de cours. Le service d'hygiène doit faire le suivi ". Le projet a été financé à hauteur de 196 998 000 frs par Child Fund Allemagne (75%) et 25 % par l'Ong Fédération du Baol.