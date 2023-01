Ile Maurice: Fourniture d'électricité - Des fluctuations et des coupures pour accompagner les inondations...

Les parents et leurs enfants, en congé forcé dans plusieurs régions de l'île, se sont retrouvés, hier, privés de courant. Pas de télé, ni d'internet pour certains. Et ils ne pouvaient sortir non plus. Sale temps pour les reclus !

Les coupures d'électricité dans la région de Terre-Rouge seraient dues, selon le Central Electricity Board (CEB), à la chute de deux pylônes soutenant des câbles à haute tension et se trouvant à Jin Fei, Terre-Rouge. Comment est-ce possible ? Toujours d'après le CEB, les torrents d'eau ont emporté la terre, déstabilisant ces pylônes.

Les coupures d'électricité dans d'autres régions comme Quatre-Bornes, Bel-Air, Petite-Rivière, Circonstance (Saint-Pierre), Camp-Levieux, Rose-Hill et Melville, à Grand-Gaube, sont dues, ajoute le CEB, à des fault lines causées par les grosses pluies, qui se seraient infiltrées dans des transformateurs. Ils ne sont donc pas étanches ? En tout cas, on nous assure que le CEB fait le nécessaire et que le courant allait être rétabli dans l'après-midi (NdlR : hier).

A priori donc, il ne s'agit pas de délestage, car, comme le remarque le député du PTr Osman Mahomed, la consommation d'électricité n'a pas augmenté hier. "C'est le contraire qui s'est passé avec la fermeture des bureaux."

À 14 heures hier, le CEB précisait qu'une trentaine de ménages seulement étaient sans électricité.

À l'heure où nous mettions sous presse, le CEB nous a indiqué que les lignes de haute tension affectées avaient été réparées.