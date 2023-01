Afrique: L'ONCF et la CNDP signent une convention d'adhésion au programme DATA-TIKA (communiqué)

Rabat — L'ONCF (Office National des Chemins de Fer) et la CNDP (Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel) ont signé, jeudi, une convention de partenariat d'adhésion au programme "DATA TIKA".

Signée par M. Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l'ONCF, et M. Omar Seghrouchni, Président de la CNDP, cette convention formalise l'adhésion de l'ONCF au programme "DATA-TIKA", mis en place par la CNDP le 9 juillet 2020, dans le but de protéger de façon proactive le citoyen marocain au sein de l'écosystème numérique et de renforcer les mesures de protection des données à caractère personnel.

Dans un communiqué conjoint, les deux parties soulignent que le volet 1 de ce partenariat vise à finaliser la conformité des traitements de l'ONCF.

Le volet 2 doit permettre la mise en place de démarches Privacy by Design pour appréhender des sujets comme : l'hébergement des données, le Cloud, la gestion des clients (voyageurs et fret), la prospection, la continuité juridique, la gestion des Ressources Humaines et la valorisation du patrimoine, ajoute le communiqué, précisant que le volet 3 vise à émettre des lignes directrices sur les sujets précités.