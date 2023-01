Maroc: Lahcen Haddad, invité mardi prochain du Forum de la MAP

Rabat — Le président de la Commission Parlementaire Mixte Maroc-UE, Lahcen Haddad, sera, mardi prochain, l'invité du Forum de la MAP, qui se tiendra sous le thème "Résolution du Parlement européen : Un contournement de tous les mécanismes institutionnels de dialogue et de coordination et une politisation d'affaires qui relèvent du domaine judiciaire".

Cette rencontre, qui aura lieu au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H00, sera l'occasion de débattre de plusieurs questions se rapportant aux dessous de la résolution du Parlement européen (PE) et aux relations entre cette instance et le Parlement marocain qui a décidé de reconsidérer ses relations avec le PE en les soumettant à une réévaluation globale, suite à ses dernières positions à l'égard du Royaume.

Le Forum mettra également l'accent sur une résolution qui constitue un dépassement flagrant des prérogatives et attributions du PE et une attaque inadmissible contre la souveraineté, la dignité et l'indépendance des institutions judiciaires du Maroc.

Dans une Déclaration rendue publique à l'issue d'une séance conjointe de ses Deux Chambres, le Parlement marocain avait aussi rejeté l'instrumentalisation et la politisation d'affaires relevant de la compétence de la justice pénale et du droit commun, soulignant que la résolution du PE a sciemment contourné tous les mécanismes institutionnels de dialogue et de coordination, lesquels avaient précisément été créés pour servir de cadre de dialogue et de débat franc et sans exclusive, à la hauteur du partenariat et du respect mutuel.

Le Forum sera diffusé en direct sur M24 et RIM-Radio, la chaîne d'information en continu de la MAP et sa radio d'information, ainsi que via MAP-Live, sur le site web de l'Agence "mapexpress.ma" et son compte Facebook.

