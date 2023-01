Congo-Brazzaville: Brazzaville - Healthy environment récompense les quartiers les plus assainis

L'Organisation non gouvernementale (ONG) a attribué, le 27 janvier, des prix à trois arrondissements de Brazzaville pour avoir œuvré sans relâche dans des actions de grande envergure en matière d'assainissement public durant la campagne " Bopeto bwa ekolo " menée pendant un mois et demi.

La campagne menée avec l'appui de la Fondation Congo Assistance s'est tenue du 5 décembre au 15 janvier en cours. Trois arrondissements de Brazzaville, à savoir Moungali, Poto-Poto et Djiri ont participé à cette deuxième édition. L'opération a consisté notamment à nettoyer les artères principales et espaces publics de la ville, appuyée par la collecte des déchets solides dans les ménages, les ruelles et avenues de la ville capitale.

Pour soutenir les actions menées, Healthy environment a offert gratuitement plus de 1000 poubelles aux ménages et boutiques situées le long des grandes artères dans les quartiers ciblés, a expliqué le président de cette organisation, Yvon Kaba, manager exécutif du challenge "Bopeto bwa ekolo".

Au terme de l'opération, trois quartiers ayant tenu bon dans le retroussement des manches ont reçu chacun une récompense à titre d'encouragement. A Poto-Poto, le quartier 331 a été jugé le mieux assaini et a ainsi reçu de l'ONG la somme de trois millions FCFA.

Le deuxième prix a été attribué à un quarier de Moungali qui lui a reçu une enveloppe de deux millions FCFA à titre de récompense. Le neuvième arrondissement Djiri a été, quant à lui, classé troisième et a bénéficié d'une enveloppe d'un million de FCFA.

Un grand satisfecit pour le directeur de Healthy environment, Yvon Kaba, qui a exhorté les Congolais, chacun où qu'il soit, à adhérer à l'initiative " Ville propre " afin d'assainir les villes et l'environnement du pays.

S'exprimant à cet effet, Michel Mongo, secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, le partenaire immédiat de l'ONG, a assuré que sa structure continuera à appuyer Healthy environment dans ses actions afin qu'elle apporte un plus dans le vécu quotidien des Congolais.

Organisation philanthropique à but non lucratif, Healthy environment a été créée en 2012. Elle mène ses actions à Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso et d'autres localités du pays dans plusieurs domaines. Parmi les activités réalisées, l'on note des campagnes d'assainissement en milieu scolaire et des conférences-débats avec les citoyens sur la préservation de l'environnement.