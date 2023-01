Sénégal: Bambey /Effectifs pléthoriques et déficit de salles au CEM Bambey Sérère - La création d'un 2ème Cem, une urgence

La localité de Bambey Sérère a besoin d'un autre Collège d'enseignement moyen. Le principal de ce collège a exprimé cette préoccupation à l'occasion d'une cérémonie de distribution d'exemplaires du roman Feu de brousse du conseiller social Amath Diouf aux collégiens et lycéens de cette localité

Le Collège d'enseignement moyen de Bambey Sérère qui est l'un des plus grands du Sénégal souffre de ses effectifs pléthoriques, d'un manque de salles physiques et de professeurs. Les effectifs tournent autour de 1836 élèves dont 1032 filles. Ce qui fera dire à Ndiack Bopp, le Principal du Cem de Bambey : " nous avons des problèmes de salles physiques... Nous avons 21 salles physiques et 28 classes. Il y a 7 classes qui tournent. On est souvent obligé de créer des abris provisoires avec la communauté qui a participé en tables bancs avec les parents. Ce sont ces derniers qui ont participé à hauteur de 500 frs par personne pour acheter des tables-banc.

A cela vient s'ajouter le manque de moyens logistiques. On a une salle informatique qui n'est pas équipée ".Et de poursuivre : "Il y a également le problème des livres. On fait des tirages. Il s'agit des livres en français et en mathématiques mais le laboratoire est sous-équipé ". Il a rappelé dans la foulée qu' " il est urgent de créer deux autres Cem ou un 2ème Cem dans la localité de Bambey. Si on ne le créait pas l'année prochaine, il serait difficile de tenir les enseignements apprentissages dans ces conditions ".

L'écrivain Amath Diouf, auteur de Feu de brousse a remis une dizaine d'ouvrages à ce Cem mais aussi au lycée de Bambey Sérère. Il s'engage à son tour à faire le plaidoyer. " Si les classes sont pléthoriques, cela pose un problème pour la qualité des enseignements-apprentissages.

Les enseignants sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Il urge de construire ce 2ème Cem. Je pense que nous ferons tout notre mieux pour activer nos relations et notre réseau social pour qu'un 2ème Cem soit construit. Nous ferons le plaidoyer au niveau des autorités académiques, administratives, politiques et coutumières afin que ce Cem soit une réalité ". Cette rencontre a permis à l'auteur de l'ouvrage d'échanger avec les élèves sur des thèmes abordés dans le livre mais aussi de s'enquérir de leurs difficultés.