Congo-Brazzaville: Livre - Auguste Nsonsissa et Solclin Dzilamono Wemessayi interrogent la critique de la raison métaphorique

L'ouvrage de 211 pages paru aux Editions universitaires européennes et cosigné des deux auteurs est constitué de deux parties déclinées en six chapitres.

Auguste Nsonsissa et Solclin Dzialomon Wemessayi, respectivement professeur des universités (Cames) de philosophie et doctorant à l'Université Marien-Ngoaubi, se penchent sur " les trous d'intelligibilité " et veulent " clarifier la nature exacte du tournant et des tourments de la raison métaphorique ". D'où ce titre interrogatif de leur écrit : " La critique de la raison métaphorique ? "

Procédé par lequel on substitue à la signification d'un mot ou d'un groupe de mots une autre signification qui s'y rapporte en vertu d'une analogie ou d'une comparaison implicite (Larousse), la métaphore recèle chez le philosophe une profondeur que les deux auteurs tentent de mettre en lumière à l'aune d'une démarche scientifique soutenue. On en juge par la qualité des thématiques développées et de la bibliographie convoquée. Un bon cru pour les chercheurs en cette science du perpétuel questionnement qu'est la philosophie.