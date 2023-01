Sénégal: Mamadou Diagna Ndiaye président du Cnoss - "Les athlètes seront accueillis avec les meilleurs dans le monde"

Le Président du CNOSS Mamadou Diagne Ndiaye considère que la cérémonie a été "historique" et témoigne des relations qui existent entre le CNOSS et ses partenaires de premier ordre, à savoir le Ministère des Sports et les Fédérations sportives, au service des athlètes et des sportifs.

"Dans cette optique le CNOSS, en relation étroite avec les Fédérations, a engagé depuis le 1er mars 2022, le processus de sélection d'athlètes venant de 10 disciplines sportives aptes à représenter dans la plénitude le Sénégal aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ", a-t-il déclaré avant de féliciter de façon appuyée la Commission Technique du CNOSS et les Directeurs Techniques Nationaux qui, souligne-t-il, "ont contribué à cet important chantier, coordonné et mené avec efficacité par Balla Dièye en sa qualité de Président de la Commission des athlètes du CNOSS".

S'adressant aux athlètes, le président Mamadou Diagna Ndiaye estime que la finalité du comité olympique est de créer à leur profit, les conditions nécessaires de la performance et du succès.

"Vous êtes notre cœur de cible et au cœur de nos préoccupations et la finalité de notre action, aujourd'hui et toujours. A cet effet, les 18 athlètes sélectionnés pour le programme CAP Paris 2024 seront mis dans les meilleures conditions d'obtenir une qualification aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ces athlètes bénéficiaires des bourses de préparation seront accueillis, avec les meilleurs, dans les grands centres de préparation, partout dans le monde. Certains sont déjà aux USA, d'autres en France, d'autres encore au Danemark et bien sûr au Sénégal; et tous évoluent, avec les meilleurs, dans des centres dédiés au Haut Niveau", soutient-il, avant d'ajouter : "Notre démarche bien comprise par les Fédérations et les Athlètes pourra, je le crois, nous valoir des satisfactions sur le plan sportif car les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 constituent le plus grand événement sportif mondial à venir, et verront la participation de plus de 10.500 athlètes venant de 206 pays".