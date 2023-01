Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Janvier 2023

Burkina Faso : Sécurité alimentaire- reprise des vols humanitaires

Le gouvernement de Transition avait suspendu en mi-janvier 2023, les rotations des avions humanitaires du Programme alimentaire mondial (Pam). Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (Pam) a annoncé, samedi 28 janvier 2023, la reprise de son assistance alimentaire d'urgence par voie aérienne, depuis une semaine au Burkina. Suspendus le mercredi 11 janvier 2023 par le gouvernement pour « manque de coordination », les hélicoptères chinook volent de nouveau, depuis le 20 janvier dernier. Loués pour une période de trois mois (de janvier à mars 2023), les troischinook vont acheminer plus de 3 500 tonnes de vivres dans 14 localités sous blocus dans la région du Sahel, a expliqué l'agence onusienne. Cette aide va bénéficier à plus de 178 000 personnes, a ajouté le PAM, dans un communiqué. (Source : Pam)

Guinée : Coopération régionale- Nouveau séjour de Julius Maada Bio à Conakry

Le président de la Sierra Leone arrive à Conakry ce samedi 28 janvier 2023.Cette visite de travail de Julius Maada Bio s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations amicales et de partenariats entre Freetown et Conakry après le séjour du président de la transition guinéenne à Freetown en octobre dernier. En septembre 2021, alors que les frontières entre la Guinée et la Sierra Leone étaient fermées unilatéralement par Conakry, Mamadi Doumbouya qui a renversé le régime d'Alpha Condé quelques jours plus tôt, les a rouvertes. Deux semaines plus tard, Julius Maada Bio a effectué une visite à Conakry. (Source : Apa)

Mali : Commission pour une nouvelle Constitution- Au Mali, la Cma se retire

La Cma, coalition de mouvements signataires de l'Accord de paix d'Alger en 2015, a annoncé qu'elle se retirait de la commission chargée de finaliser le projet de nouvelle Constitution malienne. Elle avait déjà suspendu en décembre sa participation aux mécanismes de mise en œuvre de l'accord de paix, arguant de « l'absence persistante de volonté politique » de la junte au pouvoir. La Coordination des mouvements de l'Azawad (Cma) indique désormais « qu'elle ne prendra pas part à la commission chargée de la finalisation du projet de Constitution », fait-elle savoir dans un communiqué transmis samedi 28 janvier à l'Afp. La Cma « se démarque des déclarations unilatérales du ministre (des Affaires étrangères Abdoulaye) Diop à la tribune des Nations unies ce 27 janvier 2023 parlant « d'élans freinés » dans la mise en œuvre de l'Accord par les mouvements signataires »

Côte d'Ivoire : Activités des partis politiques- Alliance Fpi-Rhdp en gestation

Le leader du Front populaire ivoirien (Fpi), Pascal Affi N'Guessan, explique dans une déclaration officielle, les raisons profondes de ce rapprochement de son parti avec le pouvoir. Pour lui, « l'émancipation est détachement des misères politiques, éthiques et idéologiques, ces pathologies qui gangrènent certaines formations politiques de l'opposition et bloquent toute dynamique de progrès ». L'émancipation, dira-t-il, « est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices, qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rhdp ». Source : presse locale)

Sénégal : Jo2024- 18 sportifs de haut niveau reçoivent une bourse d'entraînement pour les JO 2024

En route pour les médailles ? C'est en tout cas l'espoir du Sénégal pour les JO de Paris 2024. Le pays a choisi de soutenir une vingtaine d'athlètes avec des bourses qui leur permettront de s'entraîner dans des centres de haut niveau jusqu'à juin 2024. Hier soir, une cérémonie de signature de conventions a eu lieu à Dakar. Au total, 18 athlètes qui bénéficieront de ces bourses du comité olympique national sénégalais. Dix disciplines sont représentées, dont la lutte, l'escrime, le taekwondo ou encore le para-canoë. Une enveloppe de 590 000 euros est prévue pour soutenir les jeunes athlètes. (Source : Rfi)

Niger : Diplomatie-Echange entre le Président Bazoum une sous-secrétaire générale de l'Onu

Mohamed Bazoum s'est entretenu, en début de matinée de le vendredi 27 janvier 2023 à son cabinet, avec la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et Coordinatrice Adjointe des secours d'urgence au bureau de la coordinatrice des affaires humanitaires (Ocha), Mme Joyce Msuya qui séjourne au Niger dans le cadre de la tenue à Niamey de la 3ème Conférence de haut niveau sur le Bassin du lac Tchad. Au sortir de la rencontre entre les deux personnalités, la responsable onusienne a exprimé toute sa gratitude d'avoir été reçue par le Président de la République du Niger et s'est dite satisfaite que la première conférence de haut niveau qui s'est tenue sur le sol africain concernant le bassin du Lac Tchad ait lieu au Niger. (Source : Anp)

Gabon : Accès à l'électricité-Le ministre de l'Energie lance la phase d'exécution des travaux

Le jeudi 26 janvier 2023, le ministre de l'Energie et des ressources hydrauliques, Oswald Séverin Mayounou, a présidé plusieurs séances de travail avec les différentes entreprises chargées de l'exécution des travaux du projet Pasbmir, les missions de contrôle, la Coordination du Projet et les Directions Générales de l'Energie et des Ressources hydrauliques. L'ordre du jour de ces réunions portait sur l'état d'avancement des différents travaux du projet d'accès aux services de base en milieu rural et le renforcement des capacités. (Source : Gabonews)

Tchad : Référendum constitutionnel- La composition de la commission vivement critiquée

Au Tchad, la mise en place d'un comité chargé d'organiser le prochain référendum sur la forme de l'État suscite de vives protestations. Nommée le 25 janvier dernier, la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (Conorec) est jugée trop favorable au gouvernement de transition et est même critiquée dans le camp du pouvoir. Dès le lendemain de la nomination de la Conorec, huit partis politiques qui soutiennent la transition ont publié un communiqué pour dénoncer une commission composée exclusivement de représentants du gouvernement et du Parlement, tous nommés par le président de transition. L'ancien Premier ministre, Pahimi Padacké Albert, d'ordinaire pas critique, a, lui aussi, appelé à l'annulation dudit décret. (Source : Rfi)