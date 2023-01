Ghana: Premier League - Semenyo après sa signature à Bournemouth, " J'ai hâte de commencer "

Après sa signature de quatre ans et demi à Bournemouth, la star des Black Stars Antoine Semenyo, s'est confiée sur son enthousiasme à l'idée de jouer au sein des Cherries.

L'attaquant de 23 ans a révélé à quel point il est ravi d'être dans sa nouvelle équipe. " C'est incroyable. Pour être honnête j'attends depuis un moment que cela soit fait. Je suis heureux que ce soit fait et j'ai hâte de commencer. L'intérêt était là depuis l'été dernier. Andrew a été en forme donc, ça a un peu diminué. Mais il a continué à revenir d'une blessure. Il a commencé à bien jouer et l'intérêt est revenu. Donc je ne peux pas me plaindre. ", a déclaré Semenyo au compte Youtube de l'équipe anglaise.

" Je suis ici maintenant, donc je suis heureux. Parce que la Premier League est la meilleure ligue du monde, cela ne fait aucun doute. J'ai rêvé de moments pareils en tant qu'enfant, alors maintenant c'est vraiment réel. Il est temps de se mettre au travail. C'était très important d'être honnête. Je n'ai jamais été dans un établissement universitaire avant de rejoindre Bristol. ", a-t-il poursuivi.

" J'ai donc dû apprendre beaucoup sur le tas. Et cela a été si bénéfique pour moi jusqu'à présent. Je suis tellement reconnaissant que j'ai hâte de commencer ici et montrer ce que je peux faire. Jouer le long des trois avant gauche-droite et au milieu, un peu fort. J'espère pouvoir ajouter cela à l'équipe (le fait de jouer avec les deux pieds) et nous aider à gagner des matchs. Peu importe, honnêtement je ferai n'importe quoi dont le manager (Gary O'Neil) a besoin. ", a confié Semenyo sur sa prochaine intégration.

" A chaque fois qu'on me pose une question, c'est comme si je ne sais même pas comment mettre des mots. C'est juste que c'est fou de jouer contre les meilleurs joueurs. Représenter un pays aussi c'est une grande chose. Mais j'ai aimé chaque instant et je chéris ça depuis longtemps maintenant. ", a révélé l'attaquant ghanéen sur sa participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar en fin d'année dernière.