Congo-Brazzaville: Recherche - Un mémoire sur les enjeux de la formation continue au sein des FAC

Dans un mémoire présenté et soutenu publiquement le 26 janvier à l'Université Marien-Ngouabi, le colonel Aline Olga Londzaniabeka pose le problème de la formation professionnelle continue au sein des Forces armées congolaises (FAC) qui vise à adapter le capital humain aux multiples besoins de ces Forces par la construction et la reconstruction continuelles des compétences.

" Les enjeux de la formation professionnelle continue au sein des Forces armées congolaises " est le thème de mémoire du colonel Aline Olga Londzaniabeka pour l'obtention d'un master recherche, chaire Unesco, en Sciences de l'éducation. Il s'agit là d'un travail de recherche qui s'est fixé pour objectifs, entre autres, de proposer de présenter les stratégies des FAC en matière de formation continue ; montrer l'impact réel de la formation continue en tant que levier de performance et de progrès ; proposer des approches de solution à quelques difficultés y relatives... L'étude a été menée sur un échantillon de soldats de différents grades, de différents sexes, de différentes armées : terre, air, mer.

Comme toute organisation et au-delà de la formation initiale, les FAC organisent plusieurs types de formations continues en matière de gestion des ressources humaines, pour améliorer le rendement des soldats. Lesquelles formations se font aux plans national et international. Ainsi, les FAC produisent des cadres dont le profil est en harmonie avec le projet social, économique de l'Etat en vue de son développement et de sa défense, fait constater l'étude.

" Les soldats interrogés dans le cadre de cette étude indiquent que chaque fois qu'ils ont subi des formations, ils ont constaté des grands changements dans leur rendement, dans leur manière de répondre aux besoins de la hiérarchie ", a déclaré le colonel Aline Olga Londzaniabeka, présentant l'étude devant le jury composé du professeur titulaire Cames, Aubin Nestor Loumouamou (président), Dr Dominique Oba (rapporteur), Dr Guy Moussavou (directeur de mémoire).

En dehors de la formation continue organisée par les FAC à contenus et impacts divers, il est aussi possible pour les soldats de renouveler leurs connaissances à travers l'auto-formation au moyen de la lecture, des échanges d'expériences avec d'autres militaires plus outillés, la documentation en ligne...

L'étude souligne qu'il arrive que les FAC soient limitées dans leur volonté d'offrir la formation continue au sens large du terme car les moyens financiers font parfois défaut. Ainsi, ce travail de recherche met un accent sur les suggestions, entre autres, l'allocation des fonds considérables pour la formation continue, la refonte des programmes de formation, la mise en place d'un système d'évaluation sommative à mi-parcours des activités militaires, la formation militaire étant un processus... Selon le colonel Aline Olga Londzaniabeka, il n'est pas possible de déroger à la règle de la formation continue car la formation initiale ne suffit pas. Au fur et à mesure que les galons montent, les responsabilités à différents échelons de service sont diverses et les formations doivent se multiplier pour être à la hauteur des attentes de la hiérarchie.

En rappel, le colonel Aline Olga Londzaniabeka, qui prépare une thèse de doctorat, vient d'empocher son troisième master. Elle a, à son actif, plusieurs ouvrages dont " La femme congolaise et la défense de la Nation " ; " L'intégration des femmes dans la dynamique des institutions militaires ", préfacé par l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso.