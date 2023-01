Sénégal: Loïc Féry (président de Lorient) - " Bamba Dieng a fait énormément d'efforts financiers pour venir "

Peu avant la rencontre face au Stade Rennais ce vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le Président du FC Lorient s'est prononcé sur l'arrivée de Bamba Dieng en provenance de l'OM.

" On est très content. On a essayé de le recruter l'été dernier, ça ne s'est pas fait. Mais il a choisi le FC Lorient, il a fait énormément d'efforts financiers aussi pour venir au FC Lorient. Tout le monde est ravi de sa signature. Si des joueurs de ce calibre nous rejoignent c'est parce que les équipes du club, que ce soit la direction sportive mais aussi le coach lui-même, est très convaincant dans ses arguments. Encore une fois, on est un peu victime de notre succès. Si des joueurs sont sollicités, et si le club est un tout petit peu déstabilisé, il ne faut pas se le cacher puisque ce n'était pas prévu qu'il y ait autant d'effervescence autour de nos joueurs, c'est aussi parce que les choses fonctionnent bien. On va essayer de faire en sorte que nos ambitions sportives, car on a des vraies ambitions sportives, puissent être soutenus d'ici la fin de la saison ", a déclaré Loïc Féry au micro de Prime Video.