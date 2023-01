Ghana: Les clubs réservent un hommage spécial à Alhaji Jawula après son décès

L'Association ghanéenne de football annonce un hommage spécial pour Alhaji Mohammed Nuru-Deen Jawula, après le décès de l'ancien patron du football ghanéen.

Jawula est décédé à 73 ans la semaine dernière aux États-Unis d'Amérique. Une célébration d'une minute d'applaudissements pour l'ancien président décédé de la GFA pour tous les matchs de la 14e journée de betPawa Premier League seront joués ce week-end.

Cette décision vient de la GFA et concerne " Tous les matchs de la 12e journée de All Access Bank Division One League seront disputés ce week-end. Tous les matchs de la ligue de la 2e division de l'association régionale de football , de la 3e division et de la division 1 féminine et de la ligue juvénile (13, 15 et 17) auront lieu ce week-end. "

Jawula qui a dirigé la GFA de 1997 à 2001 a aussi présidé le comité de la MTN FA Cup et le comité d'organisation de la première ligue du Ghana jusqu'à sa disparition.