Algérie: Cuir et textile - Des assises nationales les 30 et 31 janvier

ALGER — Le ministère de l'Industrie organise les 30 et 31 janvier courant au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), les assises nationales sur l'état et les perspectives de développement de l'industrie du cuir et du textile, indique samedi un communiqué du ministère.

Ces assises nationales verront la participation des "principaux opérateurs activant sur la scène nationale dans le domaine de l'industrie du cuir et du textile, ainsi que les représentants de tous les secteurs ministériels, des organes concernés et des experts", a précisé le communiqué.

L'organisation de ces assises intervient après une série de rencontres locales tenues par la Commission nationale stratégique multisectorielle interministérielle du cuir et du textile visant "à sensibiliser les opérateurs à la nécessité d'adhérer aux efforts du ministère tendant à organiser les chaines de valeur de ces filières industrielles, à réhabiliter le produit national et à améliorer sa compétitivité et sa qualité afin de satisfaire les besoins du marché national et créer une valeur ajoutée et des emplois".

Il s'agira en outre de l'examen des modalités d'adaptation des offres de formation professionnelle, ainsi que la régulation de l'importation, les moyens d'exportation, le contrôle de qualité et les méthodes de traitement du phénomène du marché parallèle.

Les assises seront couronnées par des recommandations et des conclusions devant constituer les grands axes de la Stratégie nationale de relance de ces filières industrielles importantes.

Le ministère de l'Industrie organisera, en marge de ces assises, une exposition du produit national des industries du cuir et du textile à laquelle participeront les principales entreprises nationales du domaine, conclut le communiqué.