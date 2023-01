Afrique: L'Association nationale des médias et des éditeurs célèbre l'exploit de l'équipe nationale au Mondial du Qatar

Casablanca — L'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a organisé, vendredi à Casablanca, une cérémonie pour célébrer l'exploit de l'équipe nationale de football en Coupe du monde Qatar 2022.

Cette cérémonie a été marquée par la présence de joueurs de l'équipe nationale aux côtés d'acteurs sportifs, associatifs et des médias.

Dans une allocution de circonstance, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a salué la belle performance de l'équipe nationale lors de la Coupe du monde Qatar 2022 qui a porté haut les couleurs nationales lors de cet événement international, saluant le grand enthousiasme manifesté par le public marocain, qui a fortement soutenu les Lions de l'Atlas.

De son côté, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, a souligné que l'exploit des Lions de l'Atlas est le début d'un nouveau parcours.

Il a indiqué qu'"aujourd'hui, il y a une nouvelle culture visant l'obtention des titres parce que nous en sommes vraiment capables. Décrocher la prochaine Coupe d'Afrique des nations est l'un des objectifs que l'équipe nationale marocaine de football doit atteindre ".

Le président de l'instance fédérale a souligné que le Maroc récolte les fruits de la stratégie nationale de développement du football dans le Royaume, grâce à l'intérêt particulier de SM le Roi Mohammed VI au développement du sport et des sportifs.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a pour sa part affirmé que l'équipe nationale est capable de faire plus de réalisations, ajoutant que toutes les composantes du football national sont animées par la volonté d'obtenir plus de résultats positifs et de ravir le public marocain.

Il a estimé que le plus important pour lui est le maintien de la cohésion entre l'équipe nationale et le public, notant que " nous sommes une grande nation, et aussi un grand pays. Nous sommes capables de réaliser les plus grands exploits, mais nous devons continuer à travailler ".

Le gardien des Lions de l'Atlas, Réda Tagnaouti a exprimé sa fierté en tant que joueur formé au sein de l'Académie Mohammed VI de football de participer avec l'équipe nationale au Mondial du Qatar et sa participation, avec le Wydad de Casablanca, à la Coupe du monde des clubs prévue en février prochain à Tanger et Rabat.