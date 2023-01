Congo-Kinshasa: Beni - L'UNICEF demande la libération immédiate et inconditionnelle de 13 enfants enlevés à Makungwe

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) demande la libération immédiate et inconditionnelle d'au moins treize enfants enlevés il y a une semaine au cours d'une attaque armée à Makungwe dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Dans une déclaration publiée vendredi 27 janvier, cette agence onusienne rappelle que les enfants n'ont pas leur place dans les conflits armés.

Dans cette déclaration, l'UNICEF affirme que ces enfants, onze garçons et deux filles - âgés de 12 à 14 ans - auraient été enlevés lors d'une attaque armée dans la nuit du 22 janvier dans le village de Makungwe, à environ 26 kilomètres à l'est de Butembo. Cette attaque a fait au moins 24 morts, dont une jeune fille de 13 ans et cinq femmes, précise la déclaration.

L'UNICEF condamne cet enlèvement et se dit préoccupé par le fait que les enfants enlevés soient traités de manière inhumaine et demande qu'ils soient immédiatement libérés.

La même source rappelle que le principe, selon lequel les enfants n'ont pas leur place dans les conflits armés et doivent être à l'abri de la violence et des enlèvements. Ce principe est inscrit dans le droit international tel que la Convention relative aux droits de l'enfant et constitue une violation grave des droits de l'enfant en situation de conflit armé.

A la suite de cette attaque, plusieurs maisons ont été brûlées et saccagées, obligeant des dizaines d'habitants de ce village à fuir vers Butembo. Au cours de ces violences, au moins sept enfants - âgés de 9 à 12 ans - ont été séparés de leurs parents. L'UNICEF et ses partenaires prennent soin de ces enfants et s'efforcent de les réunir avec leurs familles le plus rapidement possible.