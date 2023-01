Algérie: Ouverture de la 3e édition du SIVECC lundi à Alger

ALGER — La troisième édition du Salon international de la ventilation électricité, chauffage et climatisation (SIVECC) se tiendra à partir du lundi prochain, au Palais des expositions à Alger, avec la participation de plus de 80 exposants nationaux et internationaux, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Ce salon, présenté comme "le premier salon dédié aux équipements et technologies du secteur en Afrique du Nord", s'étalera sur une superficie totale de 4000 m2.

Organisé au pavillon Ahaggar jusq'au 2 février prochain, SIVECC rassemblera des opérateurs des domaines de l'installation, l'exploitation et la maintenance, de la plomberie, la climatisation et la qualité de l'air ainsi que de la géothermie et les systèmes de chaleur, et se veut un rendez-vous des professionnels du métier pour s'inscrire dans "une dynamique de réponse à la transition énergétique", précise la même source.

Les entreprises algériennes et internationales présenteront aux 5000 visiteurs attendus leurs "dernières créations et inventions technologiques" dans les domaines de la ventilation, chauffage, électricité et climatisation, portées ainsi par "le souci d'accompagner une demande sans cesse croissante de ces produits tant sur le plan qualité que sécurité visant ainsi le confort aéraulique à son maximum", est-il souligné.

Ces communications seront axées notamment sur l'efficacité énergétique "afin de tirer profit de cette dynamique scientifique et s'enrichir au contact des acteurs économiques des pays étrangers", selon la même source.