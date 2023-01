Congo-Kinshasa: Présidence de la RDC à l'OHADA - Un comité d'appui à Fatshi mis sur pied

C'est depuis le 01 janvier 2023 que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo occupe le poste de président de l' Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Pour ce faire, toutes les batteries doivent être mises en marche pour la réussite dudit mandat. Pour gagner ce pari, la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, s'est chargée d'organiser la première réunion en vue de la mise en place d'un comité d'accompagnement de la mandature du chef de l'Etat à la tête de l'Ohada, car, elle occupe le poste de la présidente du Conseil des ministres de l'Ohada. C'était au cabinet de la ministre situé au Palais de Justice, hier mercredi 25 janvier 2023. C'était une première rencontre avec des représentants des institutions et ministères concernés.

En effet, la République Démocratique du Congo assure cette présidence après avoir succédé ainsi à la République du Niger. Cette présidence coïncide fort heureusement avec les 30 ans d'existence de cette organisation continentale.

Ainsi, le président Félix aura à présider la réunion des chefs de l'Etat de l'Ohada qui est composée de 17 Etats membres et la ministre de la Justice chapeauté le conseil des ministres membres de l'Ohada. " C'est pourquoi comme la RDC est à la présidence de cette organisation, nous avons intérêt à travailler tous la main dans la main pour la réussite de ce mandat pour accompagner le chef de l'Etat dans cette lourde charge. En tant que RDC, nous avons intérêt à ce que nous puissions nous distinguer pendant notre mandat dans le travail que nous allons fournir aux différents partenaires qui sont avec nous dans les différentes organisations régionales, internationales ou continentales " a insisté Rose Mutombo lors de cette première rencontre.

Félix Tshisekedi a du pain sur la planche

Avec cette nouvelle charge continentale, le fils du sphinx de Limete ainsi que son pays ont besoin d'une feuille de route et de l'implication tous les membres de ce comité. " Nous avons besoin de la disponibilité de chaque service et du savoir-faire de chaque membre qui est dans la commission. Souvent, on met des commissions en place et des membres qui les composent commencent à négliger les réunions et ne se réveillent qu'à la veille des activités. Nous avons plein d'activités que nous allons mener ", a déclaré la ministre d'État.

Il importe de noter que les activités consacrées audit mandat démarrent le mois prochain. Ainsi,

Rose Mutombo a rappelé à l'assistance que : " Nous avions intérêt que nous ayons une feuille de route qui sera possible d'exécuter pour qu'à la fin du mandat de de la RDC nous disions que nous avons contribué à la réussite de l'Ohada et à l'avancement de cette organisation importante, surtout qui va nous aider à ce que le climat des affaires soit amélioré en RDC dans son volet juridique et judiciaire. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de problèmes dans ce domaine par rapport aux dispositions de l'Ohada. Ça pose problème sur terrain pour notre pays. J'espère que pendant ce mandat, les choses pourraient s'améliorer et que les uns et les autres pourront réellement jouer leur rôle afin que la réussite soit totale de notre mandat ".

Prenant la parole à son tour, le professeur Roger Masamba, président de la Commission nationale et président du comité d'experts de l'Ohada, a noté que cette réunion est une étape préparatoire pour la mise en place d'un comité d'accompagnement de la mandature de la RDC pour que cette mandature soit une réussite. Point n'est besoin de souligner qu'il s'agit d'un grand événement puisqu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire surtout que cet événement coïncide avec le 30ème anniversaire de l'Ohada. Ce sont des occasions qui permettent, si cela est confirmé, de la tenue des conférences des chefs d'Etat et de gouvernement.

" Nous aurons pas mal de visites de très hautes personnalités puisqu'il se tiendra dans notre pays deux ou trois conseils des ministres. Nous aurons peut-être une vingtaine si pas une trentaine de ministres des 17 Etats des pays membres de l'Ohada. Nous aurons sans doute un certain nombre de réalisations qui vont nous honorer. Il est possible qu'un certain nombre d'actes soient adoptés à partir de Kinshasa et ça sera quelque chose d'intéressant pour la RDC. Nous sommes déterminés à porter très haut notre drapeau national et à faire en sorte que cette présidence de la RDC puisse connaître un tournant déterminant et avoir ainsi un souffle nouveau ", a-t-il conclu.

OHADA : la RDC sera transformée en site touristique

Le prof Roger Masamba a, en outre, renchéri que beaucoup de membres de l'Ohada, des experts, des autorités lui ont fait savoir qu'ils comptent beaucoup sur la RDC pour donner ce souffle nouveau dont a besoin l'Ohada. Rien qu'au mois de février 2023, il y aura quatre événements, y compris un conseil des ministres des pays membres de l'Ohada, un comité des experts, un atelier, un génie en herbe pour les jeunes. " C'est l'occasion de dire que les autres pays membres de l'Ohada reconnaissent un certain leadership à la RDC et attendent beaucoup d'elle ".

Il sied de souligner que l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, est une organisation communautaire créée le 17 octobre 1993 par le Traité de Port-Louis (Ile Maurice). Elle poursuit une œuvre d'intégration juridique entre les 17 pays membres qui la composent dans le but d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des affaires au sein des Etats membres. Par ailleurs, aux termes des articles 3 et 27 du Traité précité, l'OHADA comprend cinq organes dont la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et le Conseil des Ministres.