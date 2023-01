Congo-Kinshasa: Kalemie - Denis Kadima scrute le déroulement de l'enrôlement des électeurs

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est en visite à Kalemie (Tanganyika), pour s'assurer du bon déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement dans cette province. A cet effet, Denis Kadima a participé à la réunion du conseil provincial de sécurité.

Denis Kadima s'est confié à la presse à l'issue de cette réunion :

" J'ai préféré commencer ici à la province rencontrer son excellence Mr le vice-gouverneur et tenir une réunion avec le conseil provincial des opérations qui s'occupe des questions sécuritaires, parce que vous savez, les élections vont se dérouler partout dans tous les coins du pays. Il est important que nous nous assurions qu'au-delà de notre travail technique que les autorités provinciales et locales jouent leur rôle en matière de sécurité et nous avons eu une bonne réunion durant laquelle on a fait le tour d'horizon de la situation et nous sommes satisfait et nous pensons que maintenant l'enrôlement doit continuer ".

Denis Kadima en a profité pour inviter la population du Tanganyika et toutes les personnes qui remplissent les conditions requises " à venir se faire inscrire le plus tôt possible, à ne pas attendre la dernière minute parce que l'enrôlement aura lieu pendant 30 jours ".