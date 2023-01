Algérie: 17e Conférence de l'UPCI - début des travaux dimanche à Alger

ALGER — Les travaux de la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique (UPCI) débuteront dimanche à Alger sur fond de défis et de menaces auxquels est confronté le monde musulman, outre la grave escalade sioniste contre le peuple palestinien et ses symboles sacrés.

Placée sous le thème "Le monde islamique et les enjeux de la modernisation et du développement", cette session verra la participation des représentants de plus de 35 parlements, dont 22 présidents de parlements, ce qui témoigne du "rôle important" de l'Algérie dans les relations internationales, notamment dans le monde arabo-musulman et à l'international, a affirmé le membre du comité exécutif de l'UPCI, Mohamed Yazid Benhamouda.

La réunion des parlementaires du monde musulman, représentant plus de 1,8 milliard de citoyens musulmans, intervient sur fond des menaces et défis que connaît le monde musulman, exigeant l'unification des positions des musulmans, notamment au regard des développements effrénés et des offensives de l'extrême droite occidentale à l'égard des musulmans et de leurs symboles sacrés.

Une escalade de violence et de haine à l'égard des musulmans a été enregistrée récemment dans plusieurs capitales européennes, théâtres d'incidents de profanation d'exemplaires du Saint Coran constituant une provocation délibérée des musulmans.

Présidant la réunion du comité exécutif préparatoire à la 17e conférence, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a affirmé, jeudi à Alger, que la nation musulmane forte de ses atouts doit mobiliser ses énergies pour relever les défis de l'heure, notamment les phénomènes de terrorisme et d'hostilité, appelant à la nécessité d'examiner les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés.

Il a estimé qu'il était temps "pour créer un mécanisme avec des compétences complémentaires" par le Secrétariat général de l'Union en vue de répondre aux comportements contraires à la morale portant atteinte à l'Islam.

La Conférence vise à dégager des résolutions et des recommandations au service de la nation islamique et à faire de l'organisation un fervent défenseur des peuples musulmans dans les fora internationaux.

Dans une déclaration à la presse, Mohamed Yazid Benhamouda, a précisé qu'à travers le slogan de la conférence "Le monde islamique et les enjeux de la modernisation et du développement" "nous œuvrons à faire passer l'union, à la faveur d'une vision purement algérienne et diplomatique, de la théorie à la pratique, pour que le monde islamique puisse trouver des mécanismes de coopération".

S'agissant des résultats de la Conférence, M. Benhamouda a fait savoir qu'"ils prendront en considération les résultats du Sommet arabe, de la Déclaration d'Alger au sujet de la Palestine et de la Conférence de rassemblement des factions palestiniennes", précisant que cet objectif "n'est pas facilement réalisable et doit être appuyé davantage".

Les travaux de la Conférence ont été précédés par des réunions préparatoires de la 17e session. Les participants ont souligné que leur tenue à Alger constituait un véritable tournant dans le parcours de l'union et une nouvelle étape dans l'histoire des relations parlementaires entre pays musulmans.

L'ouverture de la Conférence verra l'émission du timbre postal conçu pour l'occasion, tandis que les travaux devront se poursuivre lundi et clôturés l'après-midi du même jour.