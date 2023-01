Afrique: CHAN2022 - Révélation du groupe C, le Madagascar veut ajouter le Mozambique à son tableau de chasse

CONSTANTINE — La sélection malgache des joueurs locaux, considérée comme une des principales révélations du Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2022), après son excellent parcours dans le groupe (C) s'attèle à bien préparer son duel contre le Mozambique, prévu samedi (17h00) au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine pour le compte des quarts de finale.

Les Baréas, qui participent pour la première fois au CHAN ont adressé un signal fort à leurs futurs adversaires, en battant contre toute attente une des sélections favorites du tournoi, à savoir les Blacks stars le Ghana, ainsi que le vainqueur de l'édition 2014 de cette compétition, le Soudan.

Dans une de ses premières déclarations à la presse, le sélectionneur malgache Romuald Rakotondrabe avait indiqué travailler avec son staff pour assurer la qualification de son équipe pour les quarts de finale en se focalisant en premier lieu sur le facteur de récupération avec une sortie organisé pour les joueurs vers les monuments touristiques et culturels de Constantine puis en travaillant sur la préparation mentale et psychologique de ses poulains.

Sur le plan physique, l'équipe malgache s'est contentée depuis sa victoire sur le Soudan d'une seule séance de requalification morphologique et musculaire à la salle de sport de son lieu de résidence à cause du froid et de la neige enregistrés à Constantine en plus d'une séance à huis clos prévu vendredi soir sur le stade chahid-Hamlaoui.

Le sélectionneur malgache entend mettre à profit ses avantages sur le Mozambique que représentent son acclimatation au climat de Constantine où se trouve son équipe depuis trois semaines et le facteur du terrain du stade chahid-Hamlaoui sur lequel les joueurs ont effectué plusieurs entrainements et disputé deux matches officiels. A quoi il faut ajouter le fait de se trouver à Constantine tandis que l'équipe adverse devra y effectuer le déplacement depuis Alger.

La performance des Baréas reflète le niveau du championnat malgache

Le rendement affiché par l'équipe malgache constitue un indice du bon niveau de son championnat local qui a démarré depuis quatre semaines de l'ouverture du CHAN. Méconnue sur la scène footballistique africaine, la sélection malgache a montré sa force en occupant la première place de son groupe pourtant difficile sur le papier et en battant le Ghana lors de son tour premier match au CHAN 2022.

Techniquement, la force de cette équipe réside dans la célérité du déplacement de ses joueurs d'une position à l'autre, ses contres, la suprématie numérique qu'il impose au milieu et la bonne répartition de ses joueurs qui recourent souvent aux passes courtes pour construire leurs assauts.

Placé indubitablement sous la loupe de ses adversaires potentiels qui devront tenir compte de son bilan offensif de 5 buts en deux matches seulement avec la plus écrasante victoire au CHAN, le onze malgache se distingue également pour la solidité de sa défense qui n'a encaissé qu'un seul but grâce aussi à son excellent gardien de but.

Le président du Madagascar Andry Rajoelina a adressé dernièrement un message de félicitations à la sélection de football de son pays les encourageant à poursuivre leur parcours vers les demi-finales.