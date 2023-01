Algérie: Récital à Alger de l'association Dar El Gharnatia de musique andalouse

ALGER — L'Orchestre de l'association Dar El Gharnatia de musique andalouse de Koléa a animé, vendredi soir à Alger un concert de chants du terroir, devant un public relativement nombreux.

Accueillie à la salle Ibn-Khaldoun dans le cadre du programme d'accompagnement culturel du 7e Championnat d'Afrique des nations CHAN 2022, la trentaine d'instrumentistes, dont une dizaine de musiciennes a déployé un répertoire varié, pris en charge par les différentes voix étoffées que compte l'association.

Des voix ténors et sopranos ont enchanté l'assistance, à l'instar du duo, Akram Rezkallah et Rym Affif, interprétant, "Kataâtou Es'Seifa wal Khali", Hamza Zeghouani dans "Ya laymi", Sara Mouloudj et Yazid Bellouti dans "Soltane lehwa" et Bachir Nardjes dans "Qom neghnamou".

La deuxième partie a consisté en quelques pièces dans les genres Aroubi et Hawzi, rendues dans le mode Sika, avec notamment, "Wa mili bi djismi", "Keddek ya sabiy",et "Ya ma dellalou ya badri", mettant en valeur le génie créatif des maîtres de cette musique savante qui ont écrit ses textes et composé ses airs à travers les siècles.

Côté orchestration, l'ensemble des instrumentistes du cours supérieur de l'association, a fait preuve de maitrise technique et de professionnalisme, à l'exemple de Fayçal Mazouni au Oud qui a excellé dans l'interprétation d'un istikhbar et qui, du haut de ses 50 ans d'adhésion à ce collectif, constitue le plus ancien membre de Dar El Gharnatia.

Egalement pour Yazid Bellouti à la Kouitra et Djihad Labri au Qanun, qui ont brillé dans l'interprétation de deux autres istikhbars très applaudis par l'assistance.

Les sonorités relevées des instruments à cordes, dont une contre basse, ont rappelé la noblesse des airs entraînants du genre, suggérant, bien que la musique andalouse soit un registre aux normes arrêtées et bien établies, de belles distributions harmoniques.

La variation des cadences irrégulières, support au lyrisme romantique des textes, a mis en valeur leur parfaite adéquation à la beauté et l'authenticité des airs andalous, au plaisir d'un public qui a savouré tous les moments du spectacle.

Fondée en 1972, l'Association Dar El Gharnatia se fixe pour objectif la sauvegarde, la promotion et la vulgarisation du patrimoine culturel andalou. Elle compte à son actif huit albums essentiellement consacrés aux Noubas, dont, Rasd Edhil, Zidène, Raml El Maya, et "El'Lahn el khaled" (la mélodie éternelle), sorti en 2020, et qui a mis en valeur le jeune, Walid Medjadji, une des voix promise à une belle carrière.

Le spectacle de musique andalouse présenté par l'association Dar El Gharnatia a été organisé par l'Etablissement Art et Culture.