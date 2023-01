Afrique: CHAN-2022 - Trois Algériens dans l'équipe type de la phase de groupes

ALGER — Le gardien de but Alexis Guendouz, le défenseur Chouaib Keddad et le milieu de terrain Houssem Mrezigue, sont présents dans l'équipe type de la phase de groupes du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN-2022) qui se déroule en Algérie, a annoncé samedi le groupe d'étude technique (TSG) de la Confédération africaine de football (CAF).

Avec trois matches sans encaisser de but, le gardien Alexis Guendouz a été impressionnant jusqu'à présent, veillant à ce que les Fennecs n'encaissent pas de but.

En défense centrale, le Nigérien Ismael Souley et l'Algérien Chouaib Keddad sont associés pour leur capacité à communiquer et à empêcher les joueurs adverses de marquer. Leurs mouvements avec et sans le ballon ont également impressionné le TSG, qui a retenu les deux joueurs pour leur rôle dans la progression de leurs équipes respectives dans le tournoi.

Au milieu, le Sénégalais Lamine Camara est installé à droite d'un milieu de terrain à trois joueurs, tandis que le Malgache Solomampionona Razafindranaivo sert de pivot et que l'Algérien Houssem Mrezigue est logé à gauche de ce trio qui offre à la fois des options offensives en attaque et la capacité de revenir en arrière pour reprendre la possession et le contrôle du jeu.

L'équipe type de la phase de groupes

Gardien de but : Alexis Guendouz (Algérie)

Défenseurs : Eddie Afonso (Angola), Ismael Souley (Niger), Chouaib Keddad (Algérie), Sheikh Sidibe (Sénégal)

Milieux de terrain : Lamine Camara (Sénégal), Houssem Mrezigue (Algérie), Solomampionona Razafindranaivo.

Attaquants : Gilberto (Angola), Sankara Karamoko (Côte d'Ivoire), Jonathan Ikangalombo (République démocratique du Congo).