Afrique: Santé - 316 nouveaux cas de lèpre enregistrés au Congo

A l'occasion de la célébration de la 70e Journée mondiale des lépreux, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a annoncé que depuis 2021 les services habilités ont enregistré 316 nouveaux cas de lèpre au Congo.

Parmi les cas annoncés par le ministre, 11% sont des enfants de moins de 15 ans, 28% présentaient des invalidités motrices majeures au moment du dépistage. Or, a-t-il renchéri, en 2003, il y a vingt ans, le Congo avait atteint pourtant le seuil national d'élimination de la lèpre, c'est-à-dire moins d'un cas pour 10 000 habitants.

" A l'occasion de cette célébration, le Congo réaffirme son engagement à s'approprier la problématique de la lutte contre les maladies tropicales négligées par l'octroi davantage de ressources humaines, des moyens logistiques et financiers pour soulager la population du fardeau de ces pathologies ", a-t-il déclaré.

Cependant, a-t-il poursuivi, en dépit de ces efforts, la lèpre est notifiée dans cinq des douze départements du Congo, à savoir la Likouala, la Sangha, la Lékoumou, la Bouenza et Brazzaville. Parmi ces cinq départements touchés, a-t-il dit, la Likouala et la Sangha sont les plus affectés.

Par ailleurs, a indiqué Gilbert Mokoki, depuis une quinzaine d'années, à travers le monde l'on assiste à une stagnation de la lèpre d'environ 200 000 nouveaux cas chaque année. Plusieurs raisons, a-t-il noté, expliquent cette situation, à commencer par la longue durée d'incubation de la maladie, un mode de transmission encore difficile à cerner, la lenteur d'apparition des symptômes et la longueur du traitement.

D'autres facteurs, a relevé le ministre de la Santé et de la Population, influent aussi sur la dissémination de la maladie, notamment l'accès difficile à une consultation et aux soins dans les zones d'extrême pauvreté et les risques d'exclusion sociale qu'encourent les malades une fois diagnostiqués.